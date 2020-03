Echandens dans le viseur des gâchettes morgiennes

Dans le flou il y a quelques mois, les tireurs morgiens semblent enfin voir leur horizon se dégager. Comme évoqué à plusieurs reprises ces dernières semaines, c’est du côté du stand de tir des Effoliez, à Échandens, qu’ils devraient trouver refuge. La Municipalité a en effet déposé une demande de crédit de 523'000 francs allant dans ce sens après avoir été régulièrement sollicitée par des interventions d’élus communaux qui pointaient un certain «manque d’enthousiasme» à empoigner ce dossier.

Dans son préavis, l’Exécutif morgien précise que ce montant se divise en deux parties distinctes. La première – 315'000 francs – correspond à la contribution financière unique demandée pour le droit d’utilisation de l’infrastructure et confirme l’adhésion à la convention intercommunale. La seconde – 208'000 francs – doit permettre la réalisation de travaux d’aménagement au stand de tir des Effoliez. Ceux-ci comprennent notamment l’augmentation de la capacité d’accueil du lieu et l’agrandissement de la zone de stockage pour y entreposer armes, munitions et autre matériel.

«La solution de la délocalisation est la plus acceptable afin de permettre une continuité tout en limitant les impacts négatifs»

Pour les autorités morgiennes, «cette solution de délocalisation est, semble-t-il, la plus acceptable afin de permettre cette continuité tout en limitant les impacts négatifs (distance faible, Association du stand de tir des Effoliez très active et locaux permettant l’organisation de manifestations et rassemblements sportifs et festifs)».

Si le stand du Boiron a officiellement fermé ses portes le 31 décembre 2019, les tireurs morgiens auront droit à une jolie fête d’adieu à laquelle ils tenaient. Une autorisation exceptionnelle d’utilisation a en effet été octroyée pour permettre l’organisation du Tir de la Tulipe 2020 les 21 et 28 avril ainsi que les 1er et 2 mai, alors que la manifestation célébrera son demi-siècle.

Une fois le site «déserté», il sera assaini, car le lieu présente une quantité importante de plomb. «Du point de vue environnemental, la cessation définitive des activités du stand aura un impact non négligeable sur les rives du Léman», estime la Municipalité.