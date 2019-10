Echichens régule son trafic avant le grand chantier

L’acceptation à l’unanimité du projet routier du Grand Record lors du dernier Conseil communal suffit à traduire les attentes que celui-ci suscite. C’est une pétition populaire signée par 118 citoyens qui était à la base de cet objet. Le centre du village est en effet pour l’heure le seul moyen de relier les terrains de football, de BMX et autres infrastructures d’utilité publique – fortement utilisées – situées au nord d’Échichens.

«Tout le trafic qui va à la salle polyvalente, aux installations sportives ou aux écoles ne passera plus par le village, déclare le municipal en charge des Routes, Jean-Michel Duruz. C’est une bonne étape de franchie. Il y a plus qu’à réaliser le projet!»

Le crédit de construction qui a été accordé se monte à 1,85 million de francs et comprend notamment la création d’une liaison entre les routes de Saint-Fiacre et de Saint-Saphorin, ainsi que l’aménagement d’un parking de 90 places. Une première pièce dans le puzzle de cette portion centrale du village qui devrait voir un nouveau collège être construit et la salle polyvalente rénovée. Les deux objets seront votés par le Conseil communal d’ici à la fin de l’année.

À noter que le projet routier n’aura pas d’impact sur les travaux prévus à l’avenue de Marcelin, entre Morges et Échichens, qui commencera dès cet automne pour une durée de 30 mois. Est-ce une période spéciale qui attend les habitants en termes de mobilité? «Au même titre que pour Morges et toute sa région. Il y a des chantiers partout en ce moment, certains sont prévus de longue date et on ne peut pas imaginer les reporter.

Il y aura un feu en alternance sur l’avenue de Marcelin; on l’a vécu pendant deux ans sur le tronçon situé en dessous, relativise Jean-Michel Duruz. On espère que les gens ne changeront pas leurs itinéraires pendant ce temps et n’engorgeront pas nos localités. Et si c’est le cas, cela encouragera peut-être certains à prendre le vélo ou les transports publics!»