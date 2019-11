Echichens va investir plus de cinq millions pour son école

Provisoire, le Collège de Bellicot aura finalement bien duré! Suite à l’acceptation d’un crédit de 5,75 millions jeudi soir au Conseil communal, le préfabriqué construit en 1972 cédera sa place à une nouvelle école dès la rentrée 2021. Elle comprendra sept salles de classe, une destinée aux travaux manuels et de couture, une bibliothèque scolaire et une pièce multi-usage. Enfin, une passerelle reliera le bâtiment de deux étages à la salle polyvalente adjacente, qui fera quant à elle l’objet d’une importante rénovation énergétique et architecturale. Un crédit d’étude de 330'000 francs a été validé par les conseillers échichanais.

La nouvelle école a passé très facilement la rampe, avec 38 pour, 4 contre et 3 abstentions, mais les débats ont tout de même été nourris, portés notamment par la voix de Denis Prahin. Le membre de la Commission des finances a fustigé à travers son rapport de minorité le montant du projet et les «erreurs du passé», jugeant qu’un complexe de dix à douze salles de classe aurait dû être construit en lieu et place de celui de cinq salles réalisé il y a cinq ans à Colombier (l’un des quatre villages de la commune).

Au terme des discussions, Denis Prahin a alors demandé que le vote se fasse à bulletins secrets. Dans ce cas de figure, l’élu doit être appuyé par un cinquième de l’assemblée, mais le comptage n’a pas été nécessaire. La présidente du Conseil a en effet exigé dans la foulée la même procédure, une spécificité qui permet de passer directement aux votes confidentiels. «Je me réservais la possibilité de le faire en fonction de mon ressenti. Les débats n’ont pas été houleux, mais cela s’est prolongé et ce n’est pas souvent le cas à Échichens», explique Anne-Sylvie Genoud.

Du côté de l’Exécutif, on se réjouissait de la décision prise par le Conseil communal. «C’était important que l’on puisse aller de l’avant, commentait Giuseppe Biancaniello, municipal en charge du dossier. Je regrette juste qu’on revienne sur des choix du passé alors qu’on parle d’un projet positif pour la communauté, et on le voit avec la large majorité qu’il a recueillie.» Les travaux devraient débuter aux environs de mai 2020 pour se terminer en juillet de l’année suivante.