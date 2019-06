Edwards Lifesciences offre une journé de bénévolat

Premier fabricant du monde de valves cardiaques et leader mondial de la surveillance hémodynamique, Edwards Lifesciences cultive un état d’esprit altruiste. Pour célébrer les 10 ans de son arrivée à Nyon, la multinationale a offert la possibilité à ses collaborateurs d’aller donner de leur temps pour Caritas, l’EMS La Belle Saison, les Cartons du Cœur, les Samaritains ou pour ramasser des détritus au bord du lac. Mardi soir, elle a également remis une bourse d’un montant de 25 000 francs à quatre clubs et dix sportifs de la région de Nyon.

Jean-Luc Lemercier, président de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), ainsi que Canada et Amérique latine, se félicite que 85 collaborateurs (sur 130, dont un certain nombre sont en voyage) aient répondu positivement. «Cela représente une haute participation à cette journée solidaire «Give a Heart», qui démontre notre volonté de s’engager auprès de la communauté de Nyon et de la région», a-t-il déclaré lors d’un point presse mis sur pied au siège européen pour l’occasion.

Installée à Nyon depuis 2009, l’entreprise américaine a soigné son ancrage local. «Nos relations avec la Ville et le Canton sont excellentes», souligne Jean-Luc Lemercier, Français de souche. Il faut dire que la multinationale fait partie du club des 100 meilleurs contributeurs fiscaux du canton de Vaud. Lundi, lors d’une rencontre entre les autorités nyonnaises et différents acteurs économiques, le syndic, Daniel Rossellat, leur a demandé un soutien renforcé aux associations locales, en contrepartie de la baisse fiscale octroyée aux entreprises. «Nous allons très probablement répondre positivement à cette demande», a précisé Jean-Luc Lermercier.

Le site de Nyon est aussi un lieu de formation médicale important. Chaque année, le centre accueille plus de 1000 médecins du monde entier pour suivre des cours de chirurgie cardiaque ou pour s’exercer au remplacement de valves du cœur par voie transcathéter au moyen d’un simulateur. «Nous bénéficions de la proximité de l’aéroport et de la bonne desserte de la gare de Nyon. Notre seul problème, c’est le manque de chambres d’hôtel dans la région», ajoute le président.

En 2018, le chiffre d’affaires d’Edwards Lifesciences s’est monté à 3,8 milliards de dollars. La multinationale emploie environ 12 000 personnes dans le monde. À Nyon, elle a recruté 23 collaborateurs depuis janvier. (24 heures)