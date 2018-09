Elle a de l’or au bout des ciseaux

À 22 ans, elle joue encore à la poupée. Avec celles, format adulte, qu’on peut coiffer en leur donnant les coupes les plus folles. Une passion qu’Ileana Costantini cultive depuis l’enfance et qu’elle a portée à son plus haut niveau puisqu’elle vient de décrocher au Hairworld de Paris le titre de ses rêves: championne du monde de coiffure pour une coupe progressive avant-garde qui en jette, par ses couleurs, sa technicité et son originalité. La jeune Begninoise, qui a travaillé comme une bête pour arriver au sommet du podium, avait un talent inné.

Née le peigne à la main

«Je ne sais pas pourquoi j’ai cette passion de la coiffure. Mais à 2 ans, je faisais déjà des shampooings à mes petites copines. Plus tard, quand il y avait des invités à la maison, je venais à table avec des peignes et je coiffais les enfants dont ma maman avait la garde!» raconte la jeune femme. Sa première coupe, elle l’a faite à 10 ans sur une copine, à 12 sur sa tante. «Je faisais des bonnes notes à l’école, mais je voulais devenir coiffeuse.» Papa, conducteur de train aux CFF, et maman, professionnelle de la petite enfance, ne lui ont pas mis de bâtons dans les roues. Quand ils lui ont offert une tête à coiffer, pour ses 10 ans, ce fut le plus beau jour de sa vie.

Depuis, elle en a des dizaines, de ces têtes aux longs cheveux blancs, qu’elle peut colorer et ciseler en mèches et sous-couches. Car Ileana a la compétition dans le sang. «Ce que j’aime, ce n’est pas le travail en salon et le contact avec le client, c’est le cheveu et la créativité.» L’adolescente fait donc ses trois ans d’apprentissage à l’Académie de coiffure de Lausanne, mais participe déjà au concours Les Boucles du Léman. «J’ai gagné. Et quand un ex-champion du monde de coiffure est venu me féliciter, j’ai décidé que moi aussi je serai un jour championne du monde.» Ainsi repérée, elle intègre rapidement l’équipe nationale de coiffure. «Celle-ci étant basée à Zurich, je faisais six heures de train chaque week-end pour aller aux entraînements les dimanches et lundis. C’était dur, d’autant plus que tout le monde parlait suisse allemand!» s’amuse la seule Romande du team suisse.

Grâce à son talent et à une volonté de fer, elle participe à 19 ans à son premier championnat du monde à Séoul. Résultat: vice-championne junior. Six mois plus tard, elle est championne d’Europe. C’est alors que son entraîneur, Enzo Di Giorgio, estimant qu’elle en a les capacités, la pousse à concourir en catégorie senior, normalement réservée aux plus de 23 ans. La Begninoise, qui travaille depuis deux ans dans un salon morgien, décide de lâcher son job pour se consacrer uniquement à l’entraînement.

Un sacré tremplin

«J’avais fait des économies et j’habite chez mes parents, ce qui m’a permis de consacrer 9 heures par jour à préparer ces compétitions.» En 2017, elle décroche la Coupe du monde en équipe. Et la même année, cerise sur le gâteau pour la famille, son frère aîné, Alessio, un banquier plutôt beau gosse qui habite aussi chez ses parents, remporte le titre de Mister Suisse francophone! Cette année, après cinq mois de travail acharné, où son entraîneur lui laisse exprimer sa créativité, Ileana gagne à Paris le titre en équipe, et touche son Graal, l’or en individuel.

Mais que fait-on après avoir atteint si jeune le rêve de sa vie? «Je vais d’abord faire une pause, car toute cette période m’a privée de vie sociale. Ensuite, mon objectif est d’aller à l’étranger, coiffer pour la mode, le cinéma, les magazines.» Elle est sur le bon chemin, puisqu’elle pomponne déjà régulièrement quelques stars de la RTS et que son titre ne peut que lui ouvrir de nouvelles portes. (24 heures)