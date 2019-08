Elle met toute son énergie au service du chasselas

«J’ai contacté Chassot Concept dès que j’ai appris qu’ils voulaient relancer le Comptoir. Je leur ai dit: «Le Jean-Louis sera là! Je ne sais pas comment, je ne sais pas avec qui, mais il sera là!» Elle est comme ça, Caroline Sale Decrausaz: joviale, enthousiaste et un peu impulsive. Comme, en plus, elle adore le chasselas – «je bois rarement du rouge» –, il n’est pas étonnant qu’elle se soit fait un nom dans le milieu des concours vaudois. Mais pas en tant que dégustatrice, en tant que cheville ouvrière de trois d’entre eux: le championnat vaudois de dégustation Le Verre d’Or, le concours du Chapeau Noir et le fameux concours journalier du Comptoir, désormais «Helvétique»: le Jean-Louis. Elle se dévoue sans compter dans ces engagements, avec d’autant plus de mérite que la majeure partie d’entre eux est… bénévole. «Comme tous les autres membres du comité du Verre d’Or, je paie ma coti pour travailler», rigole-t-elle.

À l’entendre raconter son enfance à Aubonne, les vendanges durant les vacances d’automne ou ses premiers verres de blanc, adolescente à la fête villageoise La Bodzérane de Bougy-Villars, son avenir œnologique semblait tout tracé. La jeune femme est pourtant partie dans une autre direction.

Le doigt était mis dans l’engrenage

«Je voulais devenir enseignante, comme mes parents. J’ai donc fait le collège en moderne, l’École de commerce, puis l’Uni en lettres. Mais après cinq ans d’études, j’ai tout laissé tomber. Je voulais enseigner, pas éduquer. Mes parents étaient ravis!» sourit-elle encore. Suit une période de petits jobs, durant lesquels, un peu par hasard, elle fourbit ses premières armes en comptabilité.

Son destin la rattrape en 2002, lorsque l’office de placement lui propose de postuler à l’Office des vins vaudois (OVV). «C’est lors de l’entretien d’embauche que j’ai pris conscience de combien je connaissais le monde de la vigne. Et c’est probablement ce qui m’a permis de décrocher la place de… secrétaire-comptable!»

Le doigt était mis dans l’engrenage. Parmi ses tâches, la «petite nouvelle» doit en effet gérer la comptabilité et les inscriptions du concours du Chapeau Noir, encore organisé par l’OVV à l’époque. «Même si je connaissais déjà un peu ce monde par mes parents, fidèles des concours de dégustation, c’est là que j’ai réalisé à quel point il constituait une grande famille.»

«À l’arrache»

En 2009, le Comptoir Suisse reprend à son compte l’organisation du Jean-Louis et l’engage comme consultante. Mais suite à un gros imprévu, elle doit reprendre l’ensemble de l’organisation dès le premier jour. «À l’arrache! Du coup, l’année suivante, lorsqu’on m’a demandé de recommencer, j’ai dit: «OK, mais je veux tout gérer de A à Z», explique cette personnalité carrée aimant les choses précises. Pilier du Jean-Louis avec son mari Aschi, Sylviane Born a travaillé dix ans «sous les ordres» de Caro, comme elle l’appelle affectueusement. «Elle est très joviale et sociable, mais c’est aussi une grosse travailleuse, très consciencieuse de surcroît. En plus, elle est toujours de bonne humeur.»

Très à l’aise dans les relations humaines – «j’ai découvert que je prêtais volontiers l’oreille pour écouter les complaintes et ça me fait plutôt sourire quand un petit papy m’appelle Colinette» –, Caroline Sale Decrausaz s’est vite épanouie dans le monde des foires et des concours de dégustation. Et désormais, elle «travaille» essentiellement dans le monde du vin. Après avoir passé plusieurs années au comité de feu le concours de L’Emile à Échallens et «sévi» trois ans à Arvinis, elle donne encore régulièrement des coups de main à ses amis du Domaine des Chantailles, à Tartegnin. De service comme responsable de bar à la récente Fête des Vignerons, elle est aussi membre de l’Association du Verre d’Or depuis 2011, et y occupe depuis peu la place de vice-présidente.

Résultat, avec le temps, dans le milieu, ce n’est plus elle qu’on appelle «la fille à Lulu». C’est son père qui est devenu «le papa de Caroline». «Toutes ces expériences m’ont permis de m’affirmer», confie-t-elle. Car l’hyperactive des foires et concours cache une autre facette de sa personnalité, bien différente: depuis la naissance de son fils en 2005, elle passe la majeure partie de son temps à la maison, comme maman au foyer. «Ce contraste me va très bien. J’apprécie aussi mes grands moments de calme, où je me repose le cerveau en lisant des romans policiers ou, depuis peu, en tricotant. Je sais, ça fait mamy, mais ça me fait du bien!»

Joueuse invétérée

Avec Caroline Sale Decrausaz, les moments de calme sont toutefois de courte durée. D’abord, pour s’intégrer dans son nouveau village, elle a rejoint en 2007 – comme bénévole! – la Ludothèque-Bibliothèque de Bretigny-sur-Morrens. Douze ans plus tard, elle projette d’enfin entamer en novembre prochain la formation de ludothécaire. Et puis, cette «grande joueuse par plaisir de jouer» écume les lotos. «Je suis capable d’en aligner quatre sur un week-end. En plus, maintenant, on a formé une petite équipe de joueurs de la région: on réserve les tables, on fait les trajets ensemble et on débarque avec nos bricelets et nos cakes, c’est hypersympa.» Mais un autre moment précis réunit tout ce qu’elle préfère dans la vie: une partie de jass sur sa terrasse avec son mari, son fils et des amis, les croissants au jambon qu’elle prépare elle-même et un verre de blanc. Du chasselas, évidemment!