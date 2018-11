En votant la hausse d'impôt, Nyon ouvre la voie au référendum

Lundi soir, les jeux étaient faits bien avant de fouler les travées du Conseil communal de Nyon. Les élus ont voté à une assez confortable majorité de 51 voix contre 39 une hausse du taux d'imposition de 61 à 65 points. Un vote attendu parce que les rapports de majorité et de minorité de la commission des finances indiquaient clairement le positionnement des partis. Le centre-droit, majoritaire au sein du corps délibérant, savait qu'il ne pourrait faire bloc contre la gauche, car son allié du centre, le parti indépendant nyonnais (PIN), a estimé qu'on ne pouvait plus faire l'autruche.« Voter cette hausse de l'impôt, ce n'est plus une question politique, mais une question de responsabilité. C'est une mesure nécessaire, raisonnée et raisonnable», lançait Pierre Girard, l'un des ses chefs de file et président de la commission.

La ville ne pouvant compter sur une compensation fédérale, l'entrée en vigueur de la réforme fiscale cantonale des entreprises (RIEIII) va impacter le budget 2019 de la Ville de 9,6 millions de francs, poids auquel il faut rajouter une augmentation de la facture sociale, de nouveaux amortissements dus à des investissements d'infrastructures, et des charges de personnel supplémentaires. Pour ramener le déficit présumé de 15 à 8,6 millions, la Municipalité proposait 3,3 millions d'économie sur les charges et 6 millions de recette supplémentaires grâce à cette hausse de l'impôt.

Ras-le-bol mal placé Dans leur rapport de minorité, le PLR, l'UDC et les Vert'lib estimaient que cette double peine pour le contribuable nyonnais n'est que la conséquence de l'incurie des autorités, qui n'ont pas pris au sérieux les alertes répétées de la commission des finances, qui exigeait une priorisation des dépenses. Alors que la gauche, PS et Verts confondus, s'est évertuée à démontrer que cette augmentation de l'impôt était supportable pour une majorité de citoyens, d'autant plus que la baisse de la fiscalité des entreprises est contrebalancée par une hausse des subsides pour l'assurance maladie, la droite entendait «faire passer un message fort au Canton», visant à indiquer le ras-le-bol général de ses dikats et du système actuel de la péréquation.

«Votre message va nous revenir comme un boomerang, car je peux vous dire que le Grand Conseil est peu sensible aux problèmes des communes riches», lançait le Vert Yvan Rytz. Pour le syndic Daniel Rossellat et une Municipalité à majorité de droite unanime, refuser cette hausse n'aura aucune influence sur le Conseil d'Etat. «Il estime tous partis confondus que notre taux de 61 est trop bas. »

Référendum sur les rails

Mais la droite, à l'exception des Verts'libéraux, ne s'est pas donné la peine de défendre son point de vue oralement. C'est que des représentants du PLR, de l'UDC et des Vert'lib ont déjà la tête ailleurs. Ils se réuniront ce mardi soir pour décider de la forme à donner à leur futur comité référendaire. Ils auront dix jours pour l'officialiser et ensuite trente jours pour collecter les signatures. Ils partent confiants, car jusqu'ici, le peuple nyonnais a toujours refusé toute hausse d'impôt.

(24 heures)