Encore quatre candidats à Perroy pour tourner la page

Dimanche, les électeurs de Perroy ont élu Mathieu Henry à la Municipalité. Il remplacera Michel Francey, qui avait démissionné en mai dernier, lassé par le contexte politique tendu dans la commune. Bien avant lui, l’affaire de la patinoire avait provoqué la démission du syndic François Roch et des municipaux Sandra Gordon et Agrippino Cardello.

Les trois élus avaient piqué la mouche en décembre 2018, après avoir été vertement critiqués par des élus mécontents de leur gestion de la grande patinoire éphémère louée pour deux ans. Ils reprochaient au syndic d’avoir lancé ce projet sans préavis au Conseil communal, d’avoir confié sa gestion à une association de droit privé dont la Commune était seule membre. Le trio ayant annoncé son retrait pour juin 2020 seulement, le dépôt des listes tombait lundi, soit au lendemain de l’élection complémentaire, pour un vote prévu le 9 février.

Liste commune contre le syndic

Seuls quatre candidats sont sortis du bois. Deux font partie des plus farouches opposants au syndic et font liste commune. Didier Haldimann, d’abord, un agriculteur-viticulteur du village qui avait agité le grelot jusqu’au Conseil d’État pour dénoncer le montage réalisé par l’Exécutif pour gérer sa patinoire. Renato Tondina, ensuite, un employé de banque qui fut aussi président de la commission de gestion et des finances. «On n’avait pas le choix. Après avoir été dans l’opposition, on prend nos responsabilités en se présentant à la Municipalité. Il faut tourner la page, restaurer le dialogue et défendre la collégialité», explique Didier Haldimann.

Ils ont déjà un ami dans la place, puisque Didier Haldimann était le parrain de Mathieu Henry, élu dimanche. Mais François Durafourg, candidat malheureux à ce second tour, n’a pas dit son dernier mot. Il se représente, car ce chef d’entreprise horlogère en semi-retraite a du temps. «La nouvelle Municipalité devra faire un gros effort pour mieux communiquer avec les gens du village», estime le candidat, satisfait de voir que les candidatures reflètent tous les courants et que les opposants prennent leurs responsabilités.

Un candidat tombé du ciel

Ils devront encore compter avec un candidat qui tombe du ciel, puisque Raphaël Guisan, jeune avocat débarqué à Perroy en octobre 2018, se présente, vierge de toute attache au passé. «L’Exécutif est un vrai job où je pourrai apporter mes connaissances juridiques», estime celui qui entend apporter un œil neuf sur la commune.

Plusieurs élus, lassés par la tournure des événements, ayant démissionné, les citoyens devront aussi compléter les rangs du Conseil communal. Il y a sept candidats.