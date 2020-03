Et si on tirait certains de nos élus à la courte paille?

Les expériences se multiplient

En Belgique Si la Ville de Nyon devait franchir le pas de tirer au sort une Assemblée citoyenne, elle pourrait s’inspirer de projets existants à travers le monde. L’un d’eux se rapproche en particulier de l’idée émise par le Vert nyonnais Pierre Wahlen. La Communauté germanophone de Belgique, une région de 80'000 habitants, a institutionnalisé une Chambre consultative permanente dont les membres sont tirés au sort. L’initiative émanait du gouvernement et du parlement de la région, qui souhaitaient améliorer l’outil démocratique.



Recommandations La première réunion aura lieu le 20 mars. L’Assemblée débattra des conditions de travail du personnel soignant. Les 25 représentants de la population travailleront pendant plusieurs week-ends en compagnie d’experts et d’animateurs. Leurs recommandations seront ensuite transmises au parlement. Celui-ci pourra s’en saisir pour les réaliser, ou devra justifier son choix de ne pas les retenir. «Dans cette opération, le citoyen est pris au sérieux et on lui donne le temps d’approfondir les thématiques débattues, explique Yves Dejaeghere, coordinateur de G1000, plateforme défendant l’innovation démocratique et qui suit le projet.



Tweet En opposition à la politique du tweet, nous proposons une «slow politique» (une politique lente).» Pour trouver les premiers participants, 1000 citoyens ont été tirés au sort et ont reçu une lettre d’invitation. Entre 12 et 13% y ont répondu favorablement. Un deuxième tirage au sort orienté a permis de sélectionner un panel représentatif de la population. L’Assemblée sera convoquée entre une et trois fois par année pour traiter de différents thèmes choisis par un Conseil citoyen lui-même tiré au sort.



Sion La Suisse n’est pas en reste. Sion a été le théâtre d’une expérience qui se rapproche de l’exemple belge en novembre 2019. Un panel d’habitants a été tiré au sort pour étudier le sujet de l’initiative de l’Asloca «Davantage de logements abordables» soumise au vote – et rejetée – en début d’année. Les vingt participants ont étudié le texte, ont entendu des experts et ont analysé les arguments des partisans et des opposants. Ils ont in fine rendu un rapport d’une page A4 recto verso expliquant les enjeux de l’initiative et mettant en lumière trois arguments pour et trois contre qui leur semblaient les plus pertinents. Cette prise de position dépolitisée a été envoyée en tous-ménages aux électeurs. Des sondages sont en cours pour connaître l’influence de cette opération.



Irlande Les Assemblées citoyennes peuvent parfois renverser des montagnes. En Irlande, terre catholique conservatrice, un panel national a conduit à des référendums qui ont accepté le mariage homosexuel, la légalisation de l’IVG et la fin de l’interdiction du blasphème.