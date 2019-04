La plus grande exposition florale de Suisse est de retour à Morges. Du 30 mars au 5 mai, la 49e Fête de la tulipe a lieu dans le cadre idyllique du parc de l’Indépendance. Le fruit d’un processus entamé il y a plus d’une année par les jardiniers. «Faire fleurir ces tulipes demande un sacré boulot. On flirte avec les deux mille heures de travail, révèle Stanley Mathey, responsable des parcs et promenades de la Ville et membre du comité d’organisation. La première étape s’est déroulée en février 2018 avec le dessin de huit massifs par les apprentis. Quelques mois plus tard, nous avons défini ce qui allait être planté et où. En octobre, nous avons placé les bulbes dans la terre. Finalement, depuis deux mois, nous préparons les chemins et faisons des réfections afin que tout soit prêt pour l’accueil des visiteurs.»

«Si vous arrivez à créer une belle tulipe couleur bleu roi, appelez-moi! On arrête de travailler et on fait fortune»

Comme chaque année, 120'000 personnes devraient sillonner les allées du parc durant les six semaines de fête. Des gens de la région, mais également beaucoup de curieux descendant de cars venus tout droit de Suisse alémanique. Le public pourra admirer quelque 350 massifs composés de 120'000 tulipes de toutes les couleurs, ou presque. Car si on en trouve des roses, des jaunes et même des «pratiquement noires», les bleues n’ont pas encore vu le jour. «C’est ce que recherchent les obtenteurs actuellement. Si vous arrivez à créer une belle tulipe couleur bleu roi, appelez-moi! On arrête de travailler et on fait fortune, déclare Stanley Mathey en rigolant. Certes, le prix d’un oignon n’atteindra pas celui d’une maison comme au début du XVIIe siècle aux Pays-Bas, mais on pourrait probablement facilement vendre le bulbe à hauteur de 6 francs.»

Concours photo

À titre de comparaison, les variétés qui garniront cette année le parc de l’Indépendance ont été acquises entre 6 centimes et 2 fr. 50. Le tout pour un montant global de 30'000 francs récoltés par l’Association Morges fleur du Léman. Cette dernière annonce d’ailleurs l’organisation de diverses activités en lien avec la manifestation: concours photo, visites guidées, balades à bord du Petit Train, tour en montgolfière ou encore défilé de mode enfant. Sans oublier la traditionnelle vente des bulbes qui clôturera les festivités le 15 mai.

La 49e édition de la Fête de la tulipe est aussi l’occasion de célébrer un anniversaire. En effet, c’est la dixième année que la Ville d’Istanbul offre 30'000 bulbes, dont deux massifs spéciaux ont été plantés à l’entrée Est du parc. «Ce rapprochement a été lancé grâce à une dame qui était originaire de là-bas et travaillait dans un hôtel morgien, confie Stanley Mathey. Elle nous a mis en contact avec le consulat de Turquie dont des représentants sont d’ailleurs régulièrement présents lors du vernissage de la manifestation.» (24 heures)