Faut-il des tours pour densifier la ville de Nyon?

La Ville de Nyon doit-elle commencer à construire des tours pour résoudre le problème de la densification urbaine? C’est ce que laissent penser les débats nés autour du plan d’affectation de la Suettaz, cette grande barre d’immeuble datant des années 60, comprenant 176 logements, qu’on veut démolir en même temps qu’un immeuble voisin pour créer quatre îlots de bâtiments comprenant encore plus d’appartements. L’opération permettra de faire passer ce quartier de 248 à 390 logements, dont les trois quarts seront d’utilité publique (LUP).

Construire en hauteur

La semaine dernière, au Conseil communal, un rapport de minorité présenté par l’UDC, les Vert’libéraux et le Parti des indépendants demandait à la Municipalité de revoir sa copie. Plutôt que d’augmenter la densité en étalant les futurs immeubles sur la quasi-totalité de deux parcelles, il plaidait pour la réalisation de deux tours, mieux à même de conserver les espaces extérieurs et la végétation actuelle, soit une trentaine de vieux grands arbres. Mais le Conseil communal a accepté à une courte majorité la version municipale, élaborée avec les propriétaires et un panel de douze professionnels. Ces derniers ont opté pour des îlots avec cour intérieure, de quatre à six étages, qui permettent de créer du lien social et dont la disposition assure une certaine perméabilité de cheminement avec les quartiers voisins.

«Je reste convaincu qu’il fallait exploiter la hauteur plutôt que d’étaler quatre bâtiments, deux fois plus bas que les existants, sur toute la parcelle», constatait au lendemain du vote l’UDC Sacha Soldini. Des tours modestes, comme il en existe déjà dans les environs, auraient préservé les terrains du bétonnage et offert une belle vue sur le lac et les Alpes, ce que les habitants de la Suettaz appréciaient fort dans la barre de douze étages.

«Mais plus on construit en hauteur, plus cela coûte cher. En tout cas trop pour que la propriétaire, la LSR, Logement Social Romand SA, puisse y faire des loyers abordables», rappelait le municipal de l’Urbanisme, Maurice Gay. Par ailleurs, il y a de grands espaces entre les bâtiments, des arbres seront replantés. La coopérative a déjà relogé la moitié des locataires pour ce projet qui servira de test, selon le municipal, pour la rénovation du patrimoine bâti des années 60. Quant au Vert Pierre Wah­len, architecte, il a aussi balayé les critiques: «Ces îlots redonneront de l’urbanité et de l’humanité à ce quartier.»

Référendum dans l’air

Reste que la politique de la Ville pour forcer la construction de logements abordables dans les nouveaux plans de quartiers a des effets pervers. Pour obliger les promoteurs à y réaliser au moins 25% de logements d’utilité publique, les autorités accordent des droits à bâtir supplémentaires. Le plan d’affectation de la Suettaz passe ainsi d’un indice d’utilisation au sol de 0,8 à 1,9. «On n’est pas contre cette politique, qui doit permettre aux jeunes et aux familles de se loger à Nyon à des loyers corrects. Mais à la Suettaz, on donne deux fois plus de densité qu’avant. On pourrait le faire sans s’étaler», estime Jacky Colomb. Ce dernier fait partie des élus qui planchent sur l’option de lancer un référendum contre la décision du Conseil communal. «Le vote était serré (sept voix d’écart) et là, contrairement aux impôts, dont on peut changer le taux l’année suivante, on fige un quartier pour les septante ans à venir.»

Des voix s’étaient élevées pour critiquer le nouveau quartier de la Petite Prairie, une forêt de nouveaux immeubles serrés, dont certains habitants ont vue sur l’assiette du voisin. On disait qu’on ferait mieux, à l’avenir, qu’avec ce plan dépassé, concrétisé après vingt ans de procédures judiciaires. Or, à voir le premier grand quartier réalisé selon la règle des 25% de LUP, derrière l’Hôpital de Nyon, on s’interroge. Les bâtiments des Jardins du Couchant sont certes mieux disposés, alternant bâtiments hauts et bas, mais le quartier s’élève aussi massif, dense et surtout minéral que la Petite Prairie. (24 heures)