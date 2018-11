Faut-il s'inquiéter du boom hôtelier à La Côte?

Pendant des années, les responsables du tourisme et les milieux d’affaires se sont plaints du manque de chambres d’hôtel à La Côte. Récemment, l’inauguration de l’Hôtel Glanis à Gland, la rénovation de l’Hôtel des Alpes et du Rive à Nyon, ainsi que l’ouverture du Base Nyon et du Nyon Hostel, ont amélioré l’offre. Mais aujourd’hui, on assiste à un véritable boom: quatre projets de construction et deux grosses rénovations d’hôtels vont être réalisés entre 2019 et 2021. Certains tenanciers d’établissements existants se demandent même si l’offre ne va devenir pléthorique.

«Il faut se préparer à cette concurrence, qui ne vient pas seulement de ces projets à La Côte, mais aussi de tous ceux réalisés ou en cours à Genève et dans l’Ouest lausannois, commente Christoph Zen Ruffinen, directeur du Best Western Hôtel de Chavannes-de-Bogis, et président de la section La Côte de l’Association romande des hôteliers. Nous avons profité du débordement de clientèle provenant de Genève, notamment lors des salons et des congrès. Désormais, il y a une forte hausse de l’offre, mais la demande ne va certainement pas augmenter de la même manière.»

Sur sa liste, Christoph Zen Ruffinen a recensé une bonne dizaine de projets d’hôtels sur Genève (rive droite, zone aéroport élargie), et pas des moindres, puisque plusieurs grandes chaînes internationales y figurent. Ce sont facilement plus de 1000 chambres supplémentaires qui seront sur le marché d’ici à 2021. Et le président des hôteliers de La Côte constate que plusieurs nouveaux établissements ont aussi poussé dans l’Ouest lausannois.

Plus de 600 chambres

À La Côte, il y aura plus de 600 nouvelles chambres, Yotel se réservant la part du lion avec ses deux projets de Founex et d’Étoy, qui en totalisent 438. Les futurs établissements de Gland et de Signy seront plus modestes. À Nyon, L’Ambassador, qui rouvrira début 2019 après des années de rénovation, comptera 23 chambres, et le Beau-Rivage, qui sera en bonne partie reconstruit suite à l’effondrement de son front côté lac, devrait renaître en 2020 avec un wellness, des salles de conférences et 55 chambres. Didier Miéville, directeur de Nyon Région Tourisme, se réjouit de voir arriver tous ces projets: «Le nombre de nuitées est passé de 150'000 à 200'000 ces cinq dernières années. Mais il reste vrai qu’il y a des semaines et certains week-ends où tous les hôtels sont complets. Cette capacité supplémentaire sera donc bienvenue dans la région.»

Responsable de l’économie au sein du comité de Région de Nyon, Daniel Rossellat voit également ce développement d’un bon œil: «Nous sommes en sous-capacité hôtelière, notamment pour répondre aux besoins des entreprises de la région. Et il ne faut pas oublier que Palexpo est tout proche. À Nyon même, on manque encore d’un grand hôtel de 120 à 150 chambres avec une salle de congrès. Est-ce que ces nouveaux projets vont dissuader d’éventuels investisseurs?»

Aux aguets

La perspective de passer d’une trop faible capacité à une surcapacité commence à inquiéter certains hôteliers. «Nous devons surtout rester dynamiques, raison pour laquelle nous effectuons des rénovations importantes pour rendre l’accueil encore plus agréable, avec des lieux de vie et un wellness de qualité», indique le directeur du Best Western Hôtel de Chavannes-de-Bogis.

«Cela va sans doute se durcir avec la concurrence, mais nous avons l’avantage d’avoir déjà fait nos preuves et de bénéficier d’un emplacement privilégié au bord du lac», analyse Loïc Desmon, adjoint de direction à l’Hôtel La Barcarolle, à Prangins. Tous deux s’inquiètent également de l’essor de l’offre Airbnb. «Nous comprenons que ce type d’hébergement se développe, mais il faudrait que ce soit aux mêmes conditions que l’hôtellerie», ajoute le président des hôteliers de La Côte Christoph Zen Ruffinen. (24 heures)