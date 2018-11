Faux dans les titres: le directeur de l'Hôpital de Nyon sort blanchi

La réputation du directeur du Groupement hospitalier de l'Ouest lémanique (GHOL), Daniel Walch, et de son adjoint, Christophe Vachey, est sauve. Ce mardi au Tribunal de police de La Côte à Nyon, le Ministère public a abandonné les charges pénales retenues contre ces deux accusés prévenus de faux dans les titres. Le procureur, Christian Buffat, a estimé qu'ils n'avaient pas eu la volonté de détourner le système administratif vaudois.

Il y a pourtant bien eu l'inscription d'une mention inexacte dans un formulaire de recensement des équipements médico-techniques lourds de l'Hôpital de Nyon. Christophe Vachey a noté la date de la commande d'un appareil d'IRM (15 septembre 2015) au lieu d'y inscrire la date de sa mise en service début 2016. Et Daniel Walch a signé ce document le 15 janvier 2016. Or, depuis le 15 décembre 2015, un décret voté par le Grand Conseil exige que tout achat de tels équipements doit être soumis à une autorisation du Département de la santé et de l'action sociale. Les deux membres de la direction du GHOL ont donc été soupçonnés d'avoir antidaté la mise en service de cet IRM.

Réduire les coûts de la santé

C’est le président du Groupement des radiologues vaudois, le Dr Laurent Chapuis, qui avait dénoncé l’Hôpital de Nyon. Et la plainte pénale avait été déposée par le conseiller d'Etat Pierre-Yves Maillard. Le chef du Département de la santé et de l'action sociale a justifié sa démarche en expliquant qu'il ne voulait pas risquer d'être accusé de favoritisme par d'autres établissements également intéressés par le remboursement par la LAMal d'équipements similaires. Il a également rappelé que ce décret avait pour but de limiter les grosses dépenses investies dans cette technologie de pointe.

L'instruction du tribunal s'est focalisée sur une question centrale: les accusés ont-ils voulu contourner cette procédure d'autorisation ou ont-ils fait preuve de négligence? Les déclarations des prévenus ont convaincu le procureur qu'il n'y avait pas eu volonté de fausser le formulaire. Comme l'a reconnu Daniel Walch à l'audience, «J'ai ouvert mes mails trop vite et j'ai signé sans prendre garde à la mention de cette date. Pour moi, cet IRM n'était pas un problème puisque j'avais déjà eu l'accord oral du Service de la santé publique pour son acquisition en été 2015, et que j'avais signalé aux médias qu'il y avait un retard dans sa livraison. Je n'ai voulu tromper personne.» Quant à Christophe Vachey, le Ministère public a estimé qu'il avait rempli ce questionnaire dans une logique de gestionnaire de stock, pas pour détourner un quelconque règlement. (24 heures)