Finis, les tours de passe-passe sur le parking de Perdtemps!

On ne les a pas comptés scientifiquement, mais ils sont assez nombreux, les petits malins qui sortent du parking de Perdtemps après deux heures de stationnement et qui y reviennent aussitôt pour bénéficier une deuxième fois de la première heure gratuite. Aujourd’hui, la Ville a décidé de réagir car ceux qui pratiquent cela le plus assidûment, ce sont les pendulaires qui travaillent dans le coin. Or, selon le plan de mobilité, Perdtemps est destiné au stationnement de courte durée, pour les clients des commerces et des services.

Une tarification progressive, la pause de midi étant aussi payante depuis 2011, incite d’ailleurs à y rester le moins longtemps possible et encourage le tournus des véhicules. Car après la première heure gratuite, l’automobiliste paie 1 fr. l’heure pour la deuxième heure, puis 1 fr. les trente minutes pour la troisième heure et 1 fr. par quart d’heure les heures suivantes, ce qui est fort cher pour l’étourdi qui oublie sa voiture toute la journée.

Ce qui n’empêche pas bon nombre de pendulaires, dont des employés des commerces, de parquer là, quitte à lâcher leur place de travail deux à trois fois par jour pour sortir et revenir, histoire de réduire la facture. Dès lundi prochain, ils seront fichés! La Ville a fait installer des lecteurs de plaques d’immatriculation à l’entrée et à la sortie du parking. Ainsi, celui qui sort et revient illico y parquer ne bénéficiera plus de la première heure gratuite, mais payera plein pot. C’est seulement après deux heures d’absence qu’il pourra y retourner et retrouver la première heure gratuite.

«Que des usagers ne paient que 2 fr. pour une matinée, ça n’allait pas, d’autant plus que le parking est régulièrement saturé. Il faut garder les places pour le stationnement de courte durée, qu’on favorise avec le tarif doux des cent vingt premières minutes», explique Roxane Faraut Linares, municipale de la Mobilité. Et de rappeler aux pendulaires que des P+R ont été mis en place dans le haut de la ville, à la Gravette et à la Petite Prairie, qui permettent de revenir au centre avec un bus au quart d’heure. Sans compter le parking du Martinet, derrière la gare, qui offre des macarons de stationnement au prix de 150 fr. par mois.