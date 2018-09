Formes et couleurs de la céramique contemporaine

Les commissaires de l’exposition, l’architecte François Brack et le céramiste lausannois José Campo, l’avouent sans ambages: le choix des artistes invités à la Biennale internationale de la céramique de Saint-Cergue, dont la troisième édition se tiendra dès le 22 septembre, repose sur leurs envies, coups de cœur et affinités personnelles. Les deux compères présentent ainsi un joli plateau de créateurs venus de Suisse, de France, de Belgique et d’Espagne. Dix-neuf plasticiens du grès ou de la porcelaine qui montrent toutes les facettes du travail de la terre et du feu.

«Formes et couleurs sont les éléments que nous avons voulu mettre en évidence pour ce médium unique qu’est la céramique. Les œuvres présentées se rattachent à plusieurs registres qui empruntent à la forme tournée orientée sur l’émail, au modelage ou au travail à la plaque», résume François Brack. Une recherche qu’illustreront parfaitement les sculptures de Claude Champy, l’un des plus illustres et puissants céramistes de France.

Il s’est mis en tête de monter des pièces en arc, avec clé de voûte, dans une architectonique qui donne un air aérien à ses lourds morceaux. L’exposition accueillera aussi pour la première fois en Suisse un maître de la cuisson au bois à haute température, le Vosgien Thiébaut Chagué, qui aime prolonger son action sur la matière par la violence du feu et les risques qu’elle présente. D’autres artistes déjà venus à Saint-Cergue viendront y montrer l’évolution de leur travail.

En sus, la Biennale présentera à nouveau les travaux de fin d’étude 2017-2018 des élèves des écoles de céramique suisses, soit la Schule für Gestaltung Bern und Biel, le Centre d’enseignement professionnel de Vevey et le Centre de formation professionnelle arts appliqués de Genève.

Centre du Vallon Du 22 au 30 septembre (24 heures)