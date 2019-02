Founex s’est payé la plus longue allée de château de Suisse

C’est une allée absolument rectiligne, qui descend sur près de deux kilomètres depuis le château de Bossey, aujourd’hui siège de l’Institut œcuménique, jusqu’au lac Léman. On dit de cette avenue qu’elle est la plus longue du genre en Suisse. L’an dernier, la Commune de Founex a acquis l’entier de ce site paysager exceptionnel, afin d’offrir aux habitants un lieu de détente et de promenade. Lundi prochain, la Municipalité proposera d’acheter en sus une forêt privée de 3,7 hectares qui permettra encore d’augmenter les zones vertes communales et de créer à court terme un sentier didactique sur le thème de la nature.

Aujourd’hui, ce qu’on appelle l’avenue de Bossey ressemble à un chemin forestier assez large, bordé de chaque côté d’un cordon de hauts arbres formant voûte du plus bel effet. Mais l’allée, non entretenue depuis des décennies, est devenue un vrai fouillis de verdure. «Or nous avons trouvé dans les archives des plans incroyables sur son aménagement, probablement lors de la construction du château, qui a débuté en 1727. L’allée a été construite dans l’esprit du XVIIIe siècle. Elle est architecturée selon des espacements réglés sur les diamètres des chênes, pins et tilleuls plantés. Un ordre qui a disparu avec le buissonnement», regrette Yves Bischofberger, historien du paysage.

Une avenue de roi

Cette longue allée marque depuis 1954 la frontière entre l’enclave genevoise de Céligny et la commune de Founex. Cette dernière est déjà propriétaire depuis au moins une trentaine d’années de la portion inférieure de ce chemin, allant sur près d’un kilomètre du lac aux voies CFF, qui barre le chemin et impose un détour. Une promenade très appréciée des habitants, des propriétaires de chiens, des cyclistes ou des flâneurs. L’an dernier, la Municipalité a proposé de racheter l’autre moitié de cette allée, dans l’idée de développer le patrimoine communal.

Le Conseil œcuménique des Églises, propriétaire du château, a donné son accord, pas mécontent de se séparer d’un bien qui n’est pas directement utile à ses activités. Car entretenir une forêt coûte cher. L’an dernier, le Conseil communal a accepté d’acquérir cette bande de terrain de près de 18 000 m2 pour le prix de 80 000 francs, soit 4 fr. 50 le mètre carré. Et de consacrer encore 183 000 francs à des travaux forestiers de sécurisation et d’éclaircissement, à la réfection de chemins et à la création de quatre ou cinq places de stationnement au bas de l’avenue. Les élus avaient accepté le crédit en demandant à la Municipalité de ne pas la transformer en boulevard pour cyclistes trop pressés.

Une forêt de loisirs

Aujourd’hui, l’Exécutif revient à la charge pour compléter ce dispositif pédestre. Il veut acheter, pour 215 000 francs, une forêt qu’un habitant de Founex se propose de lui céder. Une portion de plus de 3,5 hectares située au lieu dit Gachet, entre l’École internationale de La Châtaigneraie et le château de Bossey, bordée au nord-ouest par le ruisseau du Greny. «La commune, constituée essentiellement du bourg, de zones villas et de champs, possède très peu de forêts, soit quelque 5 à 6 hectares. L’inscrire dans notre patrimoine permettra, comme pour l’allée, de l’entretenir à satisfaction et de la mettre à disposition de la population pour la détente et la pratique du sport», explique le syndic, François Debluë.

Si les élus approuvent cette acquisition, des servitudes de passage et d’entretien permettront d’aller y flâner et d’aménager un parcours pédestre en prolongement de l’allée du château.

(24 heures)