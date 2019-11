Gland met le prix pour sa future crèche à La Combaz

Le Conseil communal a voté un important crédit de 5,67 millions pour l’achat d’un petit immeuble.

C’est à la quasi-unanimité que les conseillers communaux de Gland ont pris la décision, ce jeudi, d’acquérir un bâtiment dans le futur quartier de La Combaz pour y loger une crèche de 44 places, et trois ou quatre appartements. Le besoin en places d’accueil est avéré et l’opportunité d’investir dans l’immobilier est soutenue par la Commission des finances. «Les revenus dégagés ne sont pas soumis à la péréquation et avoir la maîtrise du foncier permet une plus grande manœuvre. De plus, les taux d’intérêt actuels permettent de profiter de charges financières réduites», relève-t-elle dans son rapport.

Pour financer cet achat d’un montant de 5,67 millions, la Municipalité prélèvera 2,28 millions sur le fonds de réserve de l’équipement communautaire, et devra recourir à un emprunt de 3,39 millions, au taux de 1%. Le Conseil a aussi accepté que la salle de quartier soit réalisée lors de la deuxième étape du projet.