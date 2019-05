Gland rêve de s’offrir une deuxième plage publique

Diverses pistes étudiées à Morges

Avec 2,7 kilomètres de quais et de rives, Morges jouit d’un cadre privilégié au bord du Léman. Mais ce potentiel est à ce jour peu exploité. Les enrochements forment en effet une véritable barrière entre la population et l’eau. Seule la plage de la Cure d’Air offre un espace dédié aux baigneurs. Une situation qui est appelée à évoluer, la Municipalité ayant entrepris une vaste réflexion pour rendre le lac plus accessible au public.



Si l’ensemble des rives est concerné, le secteur du parc des Sports a déjà un coup d’avance, des projets concrets étant à l’étude. On y retrouve notamment la création d’une nouvelle plage à l’ouest de la piscine, sur une zone actuellement occupée par un biotope. «Mais ce dernier sera maintenu, rassure Anouk Paltani Baumann, cheffe du Service de l’urbanisme. Il sera simplement déplacé à proximité de son emplacement actuel.» Si l’on parle beaucoup de nature dans ce projet de renaturation urbaine, c’est qu’elle est au centre des préoccupations, le nouveau lieu de baignade n’étant qu’un élément parmi d’autres.



C’est surtout du côté de la Morges que d’importants travaux vont être entrepris. En effet, toute cette zone est soumise au risque d’inondation selon la carte des dangers érigée en 2014. «Plutôt que de faire des digues de 80 cm pour empêcher l’eau de sortir du lit de la rivière, nous avons décidé de la creuser», précise Anouk Paltani Baumann. Une option qui favorisera également la biodiversité, en permettant aux poissons de remonter la Morges à l’avenir. Des marches seront également ajoutées pour se rendre jusqu’au bord du cours d’eau.



En aval, l’embouchure de la rivière sera redessinée pour être élargie. «Protégé par une digue, le delta de la Morges s’enlise, constate la cheffe de service. Nous allons donc supprimer ces enrochements pour les remplacer par une passerelle menant au belvédère. Cela permettra le retour des vagues et de la biodiversité.»



Si les idées sont bien là, elles doivent encore être affinées, cette renaturation n’étant qu’au stade de l’étude d’avant-projet. Selon le planning, le dossier sera soumis à l’enquête publique en 2020. On devrait alors avoir une idée plus précise du montant nécessaire. Pour l’heure, ces réalisations sont estimées à environ 4 millions de francs, dont une bonne partie – potentiellement jusqu’à 95% – pourrait faire l’objet de subventions du Canton et de la Confédération. Les travaux sont prévus dès la fin de 2021. J.L.