Grosse bataille en vue entre cinq candidats à la Municipalité de Bassins

Patricia Rama a démissionné de la Municipalité de Bassins en janvier pour des raisons de santé. Puis c'était au tour d'Alexandre Rastello de quitter son poste à l'exécutif fin mars après avoir subi une opération du cœur. Pour leur succéder, cinq personnes inscrites sur trois listes ont déposé leur candidature ce lundi. L'élection, qui promet d'être animée, aura lieu le 24 septembre.

Après tirage au sort, la liste numéro un de l'Entente comprend deux noms: Anne Roy (1962), secrétaire, mariée, et Jean-Jacques Petitpierre (1945), retraité. Soutenue par les municipaux en place, la liste numéro deux de l'Entente villageoise de Bassins présente Maria Krasnova (1960), économiste, mariée, et Lorenzo Merlanti (1974), célibataire. Enfin, Cécile Martini (1962), directrice administrative et financière, a déposé sa candidature sur la troisième liste, nommée Tous ensemble. (24 heures)