Guéguerre diplomatique chez les Pirates

Basée à Nyon depuis plus de 50 ans, la Noble Confrérie des Pirates de Rive va ouvrir une ambassade… au lac de Joux. Mais qu’est-ce qui leur a pris, à ces flibustiers habitués à naviguer sur le Léman à bord de leur «Nyolue», de jeter leur grappin sur la montagne? «Une ambassade en altitude, c’est bon pour le teint!» plaisante son patron, Pascal Nicoud. Plus sérieusement, l’idée d’implanter une représentation de la Commune libre et indépendante de Rive sur la commune du Chenit – elle sera inaugurée le 9 juin prochain –, viendrait de la présence, parmi les Pirates, d’un Combier. Michel Vullioud, navigateur émérite, qui a longtemps tenu une école de voile avant de devenir technicien du Centre sportif de la vallée de Joux, a été intronisé dans la confrérie l’an dernier, après avoir passé avec succès ses examens de pilote et montré sa passion pour les bateaux. «J’y suis entré par affinité pour Nyon, où j’ai passé toute ma jeunesse et gardé de nombreux amis, pour les activités lacustres et l’esprit gouailleur de cet aréopage de marins d’eau douce. Et puis, il faut de temps en temps descendre pour apprécier les hauts», explique celui qui est remonté à la Vallée il y a plus de trente ans.

Pas de colonisation

Il sera donc en toute logique l’ambassadeur de la Confrérie sur les rives du lac de Joux. La plaque des Pirates sera posée vers le club nautique du Rocheray, sur la cabane du pêcheur Yves Meylan, qui a bien voulu se prêter à cette farce diplomatique. Comme il se doit, le syndic du Chenit, Steeve Morand, ainsi que la Fanfare du Sentier et de nombreux représentants des milieux lacustres et touristiques ont été invités à assister à la très officielle inauguration, qui sera suivie d’un repas champêtre et de vins tirés de la cambuse des Pirates. Mais que les Combiers se rassurent, ces derniers n’ont pas l’intention de coloniser leurs eaux territoriales. Il y a peu de chances qu’un jour, la «Nyolue», qui peut transporter jusqu’à 30 passagers, passe le col du Marchairuz pour aller naviguer à la Vallée. «On ira y faire du pédalo, s’il le faut. Notre but est surtout de tisser des liens d’amitié avec les passionnés du lac de Joux. Et peut-être qu’un jour, les Combiers auront l’envie de créer leur propre confrérie, comme il en existe aussi sur l’autre lac, à Yverdon. On serait heureux d’en être les parrains», note Pascal Nicoud.

À chacun son lac

Officieusement, ce branle-bas de combat pour créer une ambassade à la Vallée est une réaction à l’ouverture par la Confrérie des Pirates d’Ouchy d’un consulat au port de Founex, événement auquel les Nyonnais n’avaient pas été invités. Les Lausannois ont en effet inauguré en 2016 une représentation folklorique dans les pays de l’Ouest, et l’année suivante dans les pays de l’Est, au domaine viticole du Château de Glérolles, à Saint-Saphorin. «Nous avions un consulat à Lutry, mais il s’est perdu dans les mémoires. Les Pirates d’Ouchy faisant partie du patrimoine immatériel du Canton de Vaud et son bateau, «La Vaudoise», étant consacré monument historique, c’est un moyen d’obtenir une certaine visibilité. Car notre raison de vivre, c’est de défendre les traditions lémaniques et surtout, de faire naviguer «La Vaudoise», explique son Grand Patron, Gérald Hagenlocher. Il porte un regard amusé sur l’ouverture d’une ambassade, là-haut, sur le lac de Joux. «Il est vrai que sur le Léman, chaque confrérie a son territoire. Mais on est tout heureux que cela se fasse. C’est sûr qu’on y enverra une délégation pour l’inauguration», rigole le Grand Patron, qui n’oublie pas que les Pirates d’Ouchy furent, en 1965, les parrains de la toute nouvelle Confrérie de Nyon. (24 heures)