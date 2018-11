Hautemorges: le sort de la fusion divise la population

Le jour J approche pour les six villages du pied du Jura. Le 25 novembre, les habitants d’Apples, Bussy-Chardonney, Cottens, Pampigny, Reverolle et Sévery sont appelés aux urnes pour décider s’ils souhaitent ou non voir leurs communes fusionner. Un processus lancé en 2014 qui arrive donc à bout touchant. Si les porteurs du projet ont multiplié les séances d’information et autres activités destinées à la population, difficile de savoir vraiment ce que pensent les citoyens, tant l’indifférence semble générale.

Dès lors, quoi de mieux que de se rendre sur le terrain pour une prise de température? Le voyage commence au petit matin à Reverolle. Alors que le café est désert, quelques locaux arpentent tout de même les rues de la petite commune abritant 400 âmes. Et la première passante à se confier n’est pas vraiment en faveur d’un mariage à six. «Cela ne devrait pas changer grand-chose pour nous, mais je trouve qu’il y a trop de villages impliqués, explique Claudine Gaudin. On aurait dû se contenter de s’unir avec Bussy-Chardonney, Clarmont et Vaux.» Quelques mètres plus loin, c’est une autre opinion que livre Pierre Muller: «Je suis pour, mais avec quelques réserves. J’ai notamment un peu peur qu’en tant que petite localité, on se fasse manger par Apples. Je suis né là-bas donc je les connais bien, les caquapart (rire).»

«Ce n’est pas gagné»

Apples, la plus grande des six communes avec ses 1500 habitants, est justement notre deuxième destination. Direction le marché paysan pour rencontrer quelques-uns de ces fameux «caquapart». Dans la boutique, les discussions s’animent lorsque le thème de la fusion est évoqué. «Tu sais que ce n’est pas gagné», lance une cliente à une amie. Charlotte Baud, elle, espère que le projet passe la rampe. «Je suis une inconditionnelle du oui. Surtout pour être solidaire avec les petits villages, qui peinent à trouver des municipaux.» Une déclaration qui suscite une réaction derrière la caisse. «Il est vrai que les communes de faible taille ont intérêt à s’unir, mais j’estime qu’Apples peut être gérée toute seule», soutient Jacqueline Guillemin.

Un manque de conviction que l’on retrouve quelque peu du côté de Pampigny. «Je suis en pleine réflexion, indique Laure Chevalley, rencontrée près de la Poste. Je pense qu’il y a beaucoup de positif du point de vue administratif ou du partage des coûts. Mais après avoir discuté avec des proches de Colombier, qui a fusionné il y a quelques années, je crains que ce mariage ait pour conséquence une perte d’identité villageoise et des relations moins personnelles avec les employés communaux.»

Cap au sud. Plus précisément à Sévery, où le projet ne semble pas non plus faire l’unanimité, bien que l’Exécutif ait rarement été au complet ces dernières années. «Au début, j’étais plutôt pour. Mais aujourd’hui je pense que je vais voter non, affirme l’agriculteur Norbert Monnier. C’est clair que pour nous l’avantage est de ne plus avoir à chercher des gens motivés à s’investir à la Municipalité. Cependant, et même si les autorités disent le contraire, j’ai l’impression que cela nous coûtera plus cher. On devra aussi se déplacer plus loin pour aller à la déchèterie. Et j’ai pas mal parlé avec ma famille, qui habite Colombier: elle n’est pas enchantée quelques années après avoir fusionné.»

«À un moment, on n’a pas le choix si on veut trouver des municipaux»

Il y a de quoi inquiéter les partisans du mariage à six. Et il n’est pas certain que la prochaine étape du périple leur redonne le sourire. À Cottens, plusieurs membres de l’Exécutif ont récemment exprimé leur opposition à cette union. Mais l’avis des uns n’est pas forcément celui des autres. Ce que confirme Albert Hug, croisé tout près de l’église, alors qu’il venait d’acheter son pain: «Je vais voter oui. À un moment, on n’a pas le choix si on veut trouver des municipaux. Et je ne pense pas que cela va dans l’ensemble modifier énormément de choses.»

Après avoir parcouru Reverolle, Apples, Pampigny, Sévery et Cottens, reste à aller à la rencontre des Moudzéts et des Rogneux, soit les habitants de Bussy-Chardonney. Une localité qui, comme son nom l’indique, a déjà vécu une fusion par le passé. La troisième de l’histoire du Canton, en 1961. Leur café à la main dans le Restaurant de l’Écu fédéral dont ils ont longtemps été les tenanciers, Liliane et Franz Josef Rempe s’en souviennent. «À l’époque, les gens avaient la tête encore plus dure», sourit le mari. Le couple est favorable à une nouvelle union. «Les sociétés locales vont rester les mêmes et notre localité gardera son nom, détaille Liliane Rempe. De plus, on aura moins de peine à trouver des personnes qui s’investissent pour la politique villageoise.» (24 heures)