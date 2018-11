Henri Dès partagera la scène avec le gratin du death metal

Ken Bedene a reçu plan plan un beau tambour. Et le batteur du groupe belge Aborted tape très très fort (et très très vite) dessus. Dans le microcosme du death metal, c’est une sorte de tradition. Ce qui est moins traditionnel, c’est de voir des formations aux noms aussi poétiques qu’Aborted («avorté») ou Decapitated (ça se passe de traduction) partager la scène avec Henri Dès.

Le nom du chansonnier vient d’être ajouté à l’affiche du prochain Motocultor festival, qui se déroulera les 15 et 16 août à Saint-Nolff, dans le Morbihan. Il s’y produira avec Ze Grands Gamins. Le groupe, dans lequel son fils Pierric Destraz joue également, reprend les grands classiques d’Henri Dès en les passant à la moulinette rock.

L’annonce - d’abord perçue comme une blague par les fans de metal - a suscité un véritable raz-de-marée sur les réseaux sociaux. La publication initiale sur la page Facebook du festival a été «likée» plus de 1100 fois et repartagée plus de 300 fois.

Le chanteur se dit lui-même surpris de la tournure des événements: «Tout est parti d’une interview sur Europe 1. Patrick Cohen était étonné de découvrir l’existence de ces versions rock de mes chansons. Il m’a demandé si j’étais prêt à jouer à Hellfest si on m’en faisait la demande. J’ai répondu: «Sans hésiter». Dans la journée, le programmateur du Motocultor m’a contacté pour nous proposer d’y jouer l’an prochain.»

Chaque année, le festival breton, qui accueille environ 20'000 amateurs de musiques extrêmes sur deux jours, met en avant principalement des artistes metal mais accorde depuis plusieurs années une place à une programmation plus décalée.

En août, le septuagénaire partagera l’affiche avec quelques pointues, comme les Suédois d’At The Gates et d’Hypocrisy, piliers de la scène death metal, les grands prêtres satanistes de Watain ou encore les thrashers ricains de Skeleton Witch. (24 heures)