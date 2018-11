Hublot se fait dérober des montres à deux pas de son usine

Les bandits avaient bien préparé leur coup. Vendredi, peu avant 16 h 30, un groupe d’individus armés et encagoulés, portant des gilets jaunes et des tenues du type «assaut» a intercepté un fourgon transportant un lot de montres non loin du siège de la société horlogère Hublot, sis au chemin de la Vuarpillière 33. Le braquage s’est déroulé au No 1.

Les agresseurs ont contraint le chauffeur à quitter le siège conducteur et à rester à bord du bus. Ils ont pris la fuite avec le fourgon, escorté par une voiture civile munie d’un gyrophare bleu enclenché et sirène hurlante. «La camionnette a quitté Nyon et s’est engagée sur l’autoroute A1 en direction de Genève avant d’emprunter la sortie de Chavannes-de-Bogis. Après avoir provoqué un accident sans gravité, le fourgon et son escorte ont quitté le territoire suisse par une petite route avant de s’immobiliser du côté français, où le chauffeur a été relâché», décrit la police cantonale vaudoise. Ce dernier, fortement choqué, a été pris en charge par les services sanitaires et transporté dans un hôpital de la région.

Malgré des recherches importantes qui se poursuivent côtés suisse et français de la frontière, les auteurs du braquage n’ont pas encore été interceptés. La police a lancé samedi un appel à témoins.

Le montant du butin n’a pas été révélé. «L’inventaire doit encore être réalisé avec le propriétaire des montres», indique Pascal Granado, répondant presse à la police cantonale, qui ne confirme pas le nom de l’entreprise. La firme Hublot n’a pas pu être jointe dimanche (24 heures)