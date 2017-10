«Il est important de créer des lieux conviviaux à Nyon»

Développement du quartier résidentiel du Martinet, enterrement du parking Perdtemps, aménagement de plusieurs places… Nyon verra la ville sensiblement changer ces prochaines années. Pour se donner une chance de réaliser certains projets qui semblaient ne pas avancer, la Municipalité a pris le pari de changer sa méthode de travailler. Le point avec Maurice Gay, chargé de l’urbanisme depuis un peu plus d’une année.

– Vous voulez faire accélérer des projets qui traînaient. Quelle est votre baguette magique?

– Il y a un changement de vision et de manière de travailler au niveau du service dans l’élaboration des stratégies de développement de la ville. L’objectif est d’accélérer les procédures. Au niveau communal, la stratégie est de travailler avec des ateliers participatifs ou des études de mandat parallèle pour dégager des pistes et voir dans quelle mesure celles-ci sont acceptables aussi bien pour la Municipalité que le Conseil communal et la population.

– Quels projets vont profiter de cette nouvelle méthode?

– En premier lieu, l’enterrement du parking de Perdtemps et l’aménagement du parc public en surface. Ensuite il y aura le Martinet. Le plan de quartier comprenait l’ensemble de la zone derrière la gare. Là on a réussi à dissocier les parties logements réalisables à court terme avec le reste de la zone qui demande à être légalisée et qui se réalisera donc dans un horizon plus lointain. Pour le Martinet, on a une vision d’ensemble avec le projet Cœur de Ville (ndlr: concept global pour renforcer l’animation du centre-ville) puis on travaille chaque cas de manière séparée. On peut avancer certains objets sans être pénalisé par d’autres qui demandent plus de temps.

– Perdtemps est une priorité. Quand est-ce que les premières voitures se parqueront en sous-sol?

– Le premier trax sera en service en 2021 si tout va bien. Après, il faut deux ans de réalisation. Un mandat d’études parallèles (MEP) qui débute maintenant devra le déterminer avec plus de précision.

– Que va-t-il se passer au Martinet?

– Il y aura bientôt une mise à l’enquête d’implantation de la partie habitation. Initialement, un centre commercial était prévu, sur lequel s’élevaient les logements. Comme le centre commercial a été abandonné, l’implantation des bâtiments est légèrement différente. Le projet est allégé dans son ensemble par rapport au plan de quartier existant. Une fois la mise à l’enquête réalisée, on lancera un appel d’offres pour construire les logements. En résumé, on réalise ce qui est légalisé. Le reste, avec la maison du district (ndlr: qui prévoit notamment l’installation de la préfecture, le Conseil régional et des services communaux), sera étudié par la suite.

– Et pour la place Gare-Sud?

– Un autre changement dans la législature est de créer des places test. Cette manière de travailler doit permettre de tester les aménagements et de les adapter avant de prévoir quelque chose de définitif. C’est ce principe qui a prévalu au square Perdtemps.

La place de la Gare-Sud entre dans ce cadre. On avait le choix d’attendre la prochaine législature pour faire quelque chose ou faire un aménagement provisoire. Le Service de l’urbanisme a opté pour la seconde solution. Son projet doit passer en Municipalité le mois prochain. Le concept est de soigner l’entrée de la ville. Le secteur des anciennes voies du Nyon-Saint-Cergue-Morez sera mis à disposition des commerçants pour rendre l’ensemble plus convivial et que la population s’approprie les lieux.

– Un principe qui prévaut aussi à la place du Château?

– Là, on attend le départ du poste de police à l’horizon 2020 pour faire un aménagement définitif. Celui qu’on va proposer va permettre d’être mis en place avant le départ de la police. L’idée d’en faire un secteur piéton sera étudiée pour redonner une vraie place de vie.

– Quels sont vos plans pour les rives du lac?

– Nous allons déposer au Conseil communal un concept pour les rives du lac. En fonction de cela, on aura une vision générale sur les rives. Ensuite on ciblera certains projets plus précis. Typiquement, il y aura un préavis sur Rive-Est d’ici à la fin de l’année pour réaménager la Grande Jetée et pour en renforcer sa convivialité. Il pourrait y avoir le réaménagement du port et, selon l’avancement du projet d’extension du Musée du Léman, une place publique qui reliera l’institution au port. L’idée sera d’améliorer la liaison entre les deux et les piétons y auront la priorité.

– Que va-t-il se passer sur la Grande Jetée? La buvette qui existe est-elle remise en question?

– Quand on a des choses qui fonctionnent bien, il serait mal venu de se les réapproprier. Il y a eu un risque entrepreneurial et il faut le saluer. Son patron fera partie du projet. Une buvette un peu plus importante est prévue. Si le Conseil donne son aval, la Grande Jetée sera réaménagée d’ici au printemps prochain. Il est important pour moi de créer des lieux conviviaux que le public s’approprie. (24 heures)