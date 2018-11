Institutions du handicap face au défi de la vieillesse

Le 31 octobre, autorités communales, membres du conseil de fondation, représentants du Canton et quelques résidents s’étaient donné rendez-vous sur le site de l’Espérance à Étoy. Et pour cause, l’institution spécialisée pour personnes handicapées célébrait la pose de la première pierre d’un projet d’envergure destiné à ses résidents âgés. «Nous sommes face à un défi majeur: faire en sorte que nos aînés vieillissent dans de bonnes conditions, lançait alors Jean-Claude Pittet, directeur de l’Espérance. Avec des outils technologiques au service de la sécurité et du confort des résidents, nous mettons en œuvre un programme ambitieux, mais accessible.»

Créer des espaces de vie adaptés aux résidents âgés est une nécessité devenue actuelle, comme l’explique Pascal Devaux, directeur de Perceval, une fondation pour l’épanouissement des personnes en situation de handicap basée à Saint-Prex: «Avec les progrès de la médecine, l’espérance de vie de nos résidents rejoint l’espérance de vie ordinaire. Nous avons donc beaucoup de personnes âgées dans nos institutions et il faut y penser aujourd’hui.»

Ainsi, tout comme à Étoy, la fondation saint-preyarde a mis en œuvre un projet pour remplir son rôle d’accueil et d’accompagnement jusqu’au terme de la vie de ses résidents. «Avec notre Maison du Jardin, prévue pour mai 2020, nous aurons 22 places adaptées pour des personnes âgées, mais aussi pour des plus jeunes qui auraient besoin de soins importants, poursuit le directeur. Le défi n’est pas de trouver des places, ça nous en avons. L’objectif est de créer des lieux appropriés.» Un constat partagé par son homologue d’Étoy: «Rien n’est plus indispensable qu’un cadre adapté pour permettre à nos résidents de poursuivre leur vie dans les meilleures conditions. Cela fait partie de notre volonté principale de placer l’humain au centre de toutes nos réflexions.»

Entre Étoy et Saint-Prex, une troisième entité fait elle aussi face à ce vieillissement. À l’Institution de Lavigny cependant, pas de projet de construction pour le moment. «Nous n’avons actuellement pas un besoin global de places supplémentaires, assure le directeur, Thierry Siegrist. Nous avons cependant un vrai défi au niveau de l’adaptation de l’offre. C’est là que nous devons trouver des alternatives, tant au niveau des programmes d’animation que des groupes spécialisés.»

Car pour la plupart des résidents, pouvoir finir ses jours dans une institution qui, très souvent, les a vus grandir et évoluer, est essentiel. «Une dame est récemment décédée chez nous, raconte Thierry Siegrist. Elle a passé plus de 60 ans ici. Il est normal d’avoir la volonté de mourir dans son environnement, comme tout le monde.» Et ça, l’État de Vaud l’a bien compris, cherchant à créer ce genre de places. «C’était une épine dans le pied du Canton, relève Pascal Devaux. Ces problématiques sociétales sont relativement récentes et n’étaient pas forcément prévisibles. Elles posaient beaucoup de questions et les autorités ont dû prendre le taureau par les cornes.» Et à grand coût, puisque dans ces projets, le Canton est tenu de financer à 80% les travaux à coups de dizaines de millions, le reste étant à la charge des Institutions.

Si Perceval et L’Espérance ont lancé leurs travaux, La Cité Radieuse d’Échichens a elle aussi un projet de réadaptation de son site. Autant d’efforts pour que les personnes en situation de handicap puissent vieillir comme tout un chacun.

(24 heures)