Jeunes chanteurs, une relève qui a du chœur

Ils sont quatre, affairés sous la cantine qui recevra ce week-end près de 400 chanteurs à Vufflens-le-Château. Tristan Perey, (27 ans), Maxime Tinguely, (27 ans), Arnaud Duruz (25 ans) et Raphaël Cornut (22 ans) sont la relève du chœur d’hommes du village, La Concorde, organisateur du Giron choral de la Morges 2018.

Vendredi et samedi, dix sociétés se succéderont sur la scène de la place des fêtes avant de se rendre en cortège jusqu’au château pour les chœurs d’ensemble. Une rencontre musicale qui n’a, a priori, pas la jeunesse comme maître mot. «Le giron sera peut-être un moyen de faire parler et d’attirer, pourquoi pas, quelques nouveaux de notre âge», sourit Tristan Perey. Il faut dire qu’à 27 ans le chanteur est déjà bien expérimenté. «J’ai commencé à 16 ans, explique-t-il. Je faisais partie de la Jeunesse et nous sommes venus à plusieurs pour essayer. Je ne suis jamais reparti.»

Idem du côté de Maxime et d’Arnaud, deux ans plus tard. «On a suivi le mouvement, racontent-ils au diapason. C’est dans le même esprit convivial, et puis il s’agit d’une société du village. Il n’y en a pas cinquante: si on veut s’investir, c’est la Jeunesse et le chœur.» Pour Raphaël Cornut, le dernier arrivé, il y a une autre dimension à prendre en compte: «On a tous un membre de la famille qui chante ici. Arnaud a même son grand-papa, c’est donc presque dans les gènes.»

Jeunes présents et investis

Le gène de la chanson n’a pas frappé uniquement dans les familles vufflanaises. La preuve dans le village voisin de Bussy-Chardonney, où le chœur mixte L’Avenir a, lui aussi, su attirer des jeunes. «J’ai baigné là-dedans depuis toujours, sourit Justine Cretegny, 25 ans. J’attendais impatiemment d’avoir l’âge de pouvoir commencer. Mes parents y chantaient depuis longtemps, ainsi que ma sœur. C’était une évidence pour moi de les rejoindre.»

Mais faire partie d’une lignée de chanteurs n’est pas une condition sine qua non pour franchir le pas. «Moi, je suis une étrangère, rigole Délia Steiner, 26 ans et membre de l’Avenir. J’ai grandi à Étoy, donc c’est par pur hasard si je me suis retrouvée à Bussy-Chardonney. C’est une amie qui m’a encouragée à venir voir un spectacle, j’ai croché, et depuis j’adore ça.»

Lorsqu’on demande à ces jeunes ce qui les motive, la réponse est unanime: le chant d’une part, et l’ambiance de l’autre. «À la fin de la répétition, on partage un verre, assure Maxime Tinguely. C’est toujours de bons moments. Et puis je crois que les vieux sont contents de voir qu’il y a de la relève.»

Une relève qui se retrouvera donc à Vufflens-le-Château ce week-end. «On se réjouit d’aller chez eux, car on s’entend vraiment bien, réagit Délia Steiner. Ce sera mon premier giron, et donc l’occasion de voir ce qui se fait dans les autres sociétés.» Des chœurs qui n’ont pas tous la chance de pouvoir compter sur un tel renouvellement des effectifs. Alors quel est le secret pour suivre la voie de Vufflens et de Bussy? «Je pense que les jeunes appellent les jeunes, lance Raphaël Cornut. Si on arrive à en recruter deux, d’autres suivront forcément.» Un avis partagé par Justine Cretegny: «À Bussy, nous sommes une quinzaine de jeunes et de nouveaux viennent chaque année, c’est la preuve que la relève existe.»

Mais un autre élément s’avère déterminant pour les six chanteurs: le répertoire et les soirées. «Lorsque je suis arrivé, on chantait encore quelques vieilleries, se souvient avec une note d’humour Tristan Perey. Mais, au fil du temps, la commission musicale se renouvelle et le répertoire rajeunit forcément. C’est aussi ça qui nous permet d’être plus attractifs.» Et Délia Steiner de conclure: «Au final, l’important, c’est d’aimer chanter, d’aimer partager. Peu importe l’âge, si on a du plaisir, je pense que ça se voit et que c’est ça qui peut attirer de nouveaux chanteurs.» (24 heures)