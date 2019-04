L'Albona festival a fait un carton qui reste sans lendemain

Sorti de nulle part l’été dernier, l’Albona Festival s’est révélé un succès majeur dans la vie culturelle et associative aubonnoise. Pendant trois jours et sous la férule d’une bande d’amis de moins de 30 ans, des concerts (25), des expositions et une quarantaine d’ateliers ont séduit plus de 7500 visiteurs, un nombre conséquent pour une manifestation alors inconnue au contenu éclectique.

Sans trop savoir à quoi s’attendre, la population avait massivement répondu à l’appel, le syndic, Luc-Étienne Rossier, ayant qualifié la couverture de la cour intérieure de «véritable petit chef-d’œuvre», déclarant sa flamme devant le Conseil communal: «La Municipalité a été enthousiasmée par ce festival, que ce soit au niveau sécuritaire, organisationnel ou de la convivialité», avec une large place accordée aux produits de nombreux artisans locaux.

Désormais bouclés, les comptes confirment le succès jusqu’ici évalué «à la louche», puisqu’ils dépassent les 20'000 francs, ce qui n’est pas rien à l’heure où certains festivals plus expérimentés sont contraints de mettre la clé sous la porte. «Nous sommes heureux d’avoir pu remettre ce montant qui représente une large partie du bénéfice aux clowns de la Fondation Théodora, qui s’efforcent d’égayer la vie des enfants hospitalisés», se réjouit Charlotte Meylan, porte-parole de l’Association Albona, laquelle avait inscrit cette volonté dans ses statuts.

Pas question, donc, de mettre cet argent de côté pour la prochaine fois, d’autant que cette aventure a toujours été présentée comme unique. Mais compte tenu de cet enthousiasme contagieux, nombreux sont ceux qui ont souhaité que les organisateurs remettent le couvert, un vœu auquel ils répondent de manière énigmatique. «La porte d’une seconde édition n’est pas fermée, mais cela ne se fera ni cette année ni la suivante, résume Charlotte Meylan. Le comité est motivé et attend que les étoiles s’alignent à nouveau…» (24 heures)