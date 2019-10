L’État classe une villa nyonnaise pour éviter son déplacement

Le projet séduisait déjà beaucoup de monde. Pour préserver une maison de maître construite en 1895 qui gênait la construction d’un immeuble de 14 logements, les architectes promoteurs proposaient de déplacer l’édifice ancien de 18 mètres et de le rénover totalement. Mais le département de Pascal Broulis ne l’entend pas de cette oreille. Suivant les réticences déjà exprimées par le Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL), il a décidé de classer la villa sise dans un parc de 3000 m2. Si la décision est confirmée, au terme de la mise à l’enquête publique qui a débuté vendredi, cela signifierait qu’on ne pourrait déplacer la maison ni réaliser le projet immobilier soumis à l’enquête au début de l’été.

Maurice Lovisa, le conservateur cantonal, l’expliquait déjà dans nos colonnes: déplacer la maison et la détacher de son soubassement et de sa position dans le grand jardin qu’elle occupe reviendrait à la couper de sa substance et du cadre dans lequel elle a été construite. Sans compter que la rapprocher de la route et construire un immeuble à côté seraient autant d’atteintes supplémentaires.

«Cet argument ne tient pas car le contexte dans lequel la maison a été construite a déjà disparu, puisque dix des douze villas de cette époque bordant la route de Saint-Cergue ont été remplacées par des immeubles», relève Laurent Cistellini, du bureau d’architecture Atelier 94, à l’origine du projet. Les architectes promoteurs feront bien sûr opposition à cette mesure qui tue leur projet.

Consultée, la Municipalité de Nyon avait donné un préavis négatif à ce classement. «Pour nous, ce projet permettait de densifier près de la gare, comme par ailleurs le demande le Canton, tout en préservant la villa», regrette Maurice Gay, municipal de l’Urbanisme.