L’Hôpital de Nyon s’est réorganisé pour affronter la vague

Alors que le nombre de personnes se rendant à l’Hôpital de Nyon en vue d’un dépistage au Covid-19 ne cesse d’augmenter (elles étaient 40 lundi dernier, 79 jeudi à 15h30), ce dernier a enfin pu mettre en place une structure extérieure pour les accueillir et les trier.

Il s’agit de deux Portakabins formant ensemble trois pièces, dont l’une sert à l’accueil avec un desk pour établir les étiquettes d’analyse, les deux autres étant réservées aux consultations par un médecin et une infirmière. «Comme il faisait beau, nous avons d’abord installé une salle d’attente extérieure, avec chaises et parasols, qui a été remplacée jeudi par une tente», explique Daniel Walch, directeur général du Groupement hospitalier de l’Ouest lémanique (GHOL). Et de rappeler que dès lors, une personne qui tousse et a de la fièvre se rend directement à cette unité extérieure, les urgences de l’hôpital ne recevant que les personnes qui sont en détresse respiratoire.

Cet aménagement a permis de fermer les deux salles d’attente du service de radiologie, qui avaient été détournées fin février pour accueillir les premiers cas. Il permet surtout de séparer totalement le flux des patients, l’entrée normale à l’hôpital ayant été canalisée sur un parcours séparé. Auparavant, la situation était plus complexe. Mardi encore, un patient de 50 ans qui souffrait de brûlures aux poumons, s’étonnait du chemin à faire pour pénétrer dans l’hôpital et atteindre sans masque un local «coronavirus» exigu. «Il y avait huit patients qui toussaient sur des chaises et il fallait remplir dans la même pièce un formulaire et répondre à des questions de santé personnelle devant tout le monde», raconte ce Nyonnais, déplorant la promiscuité et le manque de confidentialité.

Vendredi, 11 personnes atteintes du Covid-19 étaient hospitalisées en soins aigus classiques à Nyon, trois autres étaient aux soins intensifs, qui comptent 7 lits. «Pour l’instant, alors qu’on réorganise les services, qu’on se prépare avec notre état-major de crise à la grande vague, on assure et le personnel travaille dans un bel état d’esprit», se réjouit le directeur général. Les écoles alentours et la Ville de Nyon ont mis des places de parc à disposition de l’hôpital, pour que le personnel soignant frontalier puisse venir en voiture. Et des actes de solidarité ne manquent pas. Plusieurs couples de la région ont proposé un hébergement gratuit à des soignants, une fondation a fait un don à l’hôpital et des hôtels pourraient rouvrir pour accueillir du personnel en cas de fermeture de la frontière.