L'Hôpital de Rolle donne de l'air à la pneumologie

De l’extérieur, l’Hôpital de Rolle a conservé son aspect vieillot des années 30. Mais l’intérieur a été totalement désossé pour moderniser et agrandir cet établissement désormais entièrement voué à la pneumologie, une spécialité développée depuis 1992, peu avant la fusion des Hôpitaux de Nyon et de Rolle en Groupement hospitalier de l’Ouest lémanique (GHOL).

L’unité de gériatrie qui y subsistait ayant été déménagée en 2015 dans un nouvel EMS construit en contrebas, la direction a pu lancer une rénovation totale du bâtiment pour 12,4 millions de francs. Comme le centre valaisan de Crans-Montana est condamné à voir ses activités réparties entre les Hôpitaux de Martigny et de Sierre, l’établissement rollois deviendra l’unique centre de pneumologie et de réhabilitation respiratoire de Suisse romande.

Dans ce contexte, le Département de la santé avait validé son projet d’extension, mais à trois conditions. Alors que le GHOL prévoyait de passer de 34 à 46 lits, l’État en a exigé 50. Il a aussi imposé une convention de suivi des investissements – bien qu’il n’y participe pas – et l’obligation de recourir à des experts externes pour le contrôle de l’hygiène durant les travaux. Car ces derniers ont eu lieu tout en gardant la capacité d’accueil de l’établissement. «Ce fut un tour de force, tant pour les maîtres d’état que pour le personnel et les patients», a relevé vendredi Daniel Walch, directeur général du GHOL, lors de l’inauguration du centre. Il a fallu construire à côté un hôpital provisoire de 12 lits, afin d’y transférer un tiers des patients. Puis monter des parois étanches entre la partie en travaux et celle des résidents, ces derniers étant transférés de l’un à l’autre site en fonction de l’avancée du chantier.

Un outil performant Aujourd’hui, ces derniers bénéficient enfin de chambres modernes en majorité à un lit, dont 36 ont leur propre salle de bains. Outre une nouvelle cafétéria pour personnel et patients, l’hôpital a pu doubler la taille de sa salle de physiothérapie, remettre à jour son plateau de radiologie et installer au troisième étage ses bureaux et cabinets de médecins, ainsi que ses appareils pour mesurer la capacité respiratoire dans deux salles lumineuses.

Quant à l’équipe médicale, elle est formée de 10 médecins, dont 4 pneumologues, 29 infirmiers et aides, 6 physiothérapeutes, et peut tabler sur les synergies avec l’Hôpital de Nyon pour certains services. Après avoir coupé le ruban de l’Hôpital de Riviera-Chablais, la nouvelle cheffe de la Santé, Rebecca Ruiz, a salué l’esprit d’initiative et la réactivité du GHOL, dans un paysage vaudois de la santé qui montre un dynamisme remarquable.