L’UEFA met en règle le stade de Colovray à Nyon

Dimanche, Stade Nyonnais accueillera Grasshopper pour le compte des 16es de finale de la Coupe de Suisse. Un match de gala puisque l’équipe hôte, qui évolue en troisième division, affrontera une formation de l’élite suisse. Il n’empêche, l’enceinte de Colovray ne pourrait pas recevoir ce genre d’événements s’ils étaient récurrents. La Swiss Football League avait d’ailleurs refusé la licence au club nyonnais pour jouer en Challenge League (2e division), alors qu’elle était tout proche de la promotion sportive. Le motif: le terrain ne répond pas aux exigences édictées par l’UEFA. Un comble alors que la fédération sportive, dont le siège se trouve de l’autre côté de la route, gère le complexe de Colovray depuis 2010.

La situation va changer puisque l’UEFA met à l’enquête les travaux de mise aux normes. Une excellente nouvelle pour le club de football local dont la première équipe est en tête de son championnat et vise plus que jamais la montée en Challenge League. Le projet mis à l’enquête comprend en premier lieu l’adaptation de l’éclairage qui sera plus puissant. Le confort sera également amélioré dans la zone dédiée aux spectateurs de l’équipe visiteuse avec la pose d’un nouveau bloc sanitaire et d’une buvette. Dans les gradins, l’espace média sera agrandi avec notamment des compartiments pour les radios et les télévisions. Des aménagements dans les vestiaires sont encore prévus, alors qu’un abri couvert sera fabriqué pour accueillir les amateurs de football en chaise roulante au bord du terrain. (24 heures)