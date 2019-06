L’Usine à Gaz poursuit ses spectacles en itinérance

En attendant la fin des travaux qui permettront de doter l’Usine à Gaz de Nyon d’une deuxième et plus grande salle de spectacle – ouverture prévue début 2021 –, l’association en charge du lieu a présenté mercredi le programme de sa troisième demi-saison hors murs.

«Cette situation implique parfois des difficultés logistiques, mais offre des expériences nouvelles et permet de resserrer les liens avec d’autres acteurs culturels de la région à travers des coproductions», se réjouit la directrice ad interim, Renata Sukiennik. C’est ainsi que le Casino Théâtre de Rolle accueillera «L’évadé», de Karim Slama, qui montre dans cette pièce sur le syndrome de l’enfermement non pas son talent d’humoriste mais celui de comédien et de mime (27 au 29 septembre). Le Théâtre de Grand-Champ à Gland ouvrira ses portes à deux pièces de la compagnie belge La Fabrique Imaginaire. D’abord «La tragédie comique», d’Yves Hunstad, comédien seul en scène qui oscille avec talent entre comique et tragique, poésie et humour, puis «Au bord de l’eau», qu’il jouera en duo avec Ève Bonfanti (5 et 7 novembre).

À Nyon, le Théâtre de Marens recevra l’humoriste Yann Marguet (déjà complet) et le musicien néoclassique islandais Ólafur Arnalds, qui s’est inspiré dans son nouvel album du jeu des pianos mécaniques pour produire une musique planante et hypnotique (11 novembre). Quant au temple de Nyon, il offrira ses voûtes au ciné-concert des musiciennes du Big Eyes Trio (9 septembre), aux voix marquantes d’Ida Mae, un couple anglo-saxon qui fait résonner les langueurs du blues du Mississippi (20 septembre), au jazz expérimental de Tobias Preisig et Stefan Rusconi, au violon et à l’orgue (11 octobre), et à une artiste espérée depuis longtemps, la pianiste canadienne néoclassique Alexandra Stréliski (1er novembre).

Quant au jeune public, il découvrira cinq spectacles, dont la «Boîte de nuit», en compagnie de deux marchands de sable.

(24 heures)