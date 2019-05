L’agrotourisme pousse les paysans à faire alliance

«L’union fait la force!» C’est le refrain entonné par chaque agriculteur au moment d’évoquer le projet de développement régional agricole (PDRA) «Ouest vaudois». À l’origine, ce n’était pourtant pas gagné. L’abattoir dernier cri à Aubonne, le temple des vins de La Côte à Mont-sur-Rolle, la Mecque du gruyère à Senarclens et les chalets d’alpage dans le Jura vaudois. Tous ces projets étaient ambitieux, certes, mais devaient initialement se réaliser chacun dans leur coin, sans la moindre idée de se rassembler. Mais en 2017, alors que les planifications de chacun vont bon train, la perspective de ne pas être considéré comme d’intérêt régional et donc de passer à côté des subventions fédérales conséquentes menace les différents projets. La Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) incite alors chaque camp à se regrouper pour ne faire qu’un.

Et depuis? «Ça avance… Gentiment, mais ça avance,… répond très vaudoisement Henri Bourgeois, président du comité de la coopérative de l’abattoir régional de Rolle et environs (CARRE). Actuellement, le PDRA est à l’étude à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) qui doit nous dire s’il valide notre projet commun. Mais ça traîne un peu, alors on attend.»

Comme ses trois partenaires, le CARRE est dans les starting-blocks, prêt à s’élancer. Le terrain où il bâtira son abattoir est à disposition tandis qu’il a présenté la dernière mouture de sa future infrastructure à ses membres jeudi 2 mai. «Les procédures sont longues, mais cela répond à une certaine logique. On parle tout de même de gros montants», juge Luc Pellet, porteur du projet de la Maison des vins de La Côte.

Soutien indispensable

Sur les quatre initiatives, les coûts s’élèvent au total à 21 millions. Environ cinq pourraient être alloués par l’OFAG et autant par le Canton. Autant dire que le jeu en vaut la chandelle. «C’est simple, si l’on ne recevait pas ces subventions, on ne pourrait pas réaliser notre fromagerie, confie Christian Viande, agriculteur impliqué dans le projet de l’Étraz, à Senarclens. Cependant, dans notre cas précis, le temps presse.» Devant quitter ses locaux à fin mai 2019, la société de laiterie doit en effet pouvoir construire au plus vite son nouveau bâtiment. «On a trouvé un arrangement provisoire pour stocker nos productions de lait en attendant, mais on doit absolument avoir mis en service nos installations en 2022», poursuit Christian Viande.

Pour être validé, un PDRA doit respecter plusieurs conditions, à commencer par une valeur ajoutée sur les productions agricoles et de réelles synergies entre les projets. À ce jeu, les entrepreneurs de l’Ouest comptent développer l’agrotourisme de la région notamment à travers la valorisation des produits du terroir ou la promotion des visites collectives. «Chaque projet sera ambassadeur des autres et proposera une magnifique vitrine pour notre région. Avec le recul, on se rend compte que notre mise en réseau bénéficiera à toutes et tous», déclare Luc Pellet. Son confrère Christian Viande opine du chef. «Il ne faut pas avoir peur de la concurrence, il faut travailler avec, lance-t-il énergiquement. C’est une superbe opportunité d’union régionale. Nous sommes tous ensemble et tirons à la même corde pour défendre le métier.»

Bientôt au Grand Conseil

L’avenir prend forme et la majorité des agriculteurs se révèle confiante. Mais il restera encore un chapitre important avant la réalisation des projets: le passage devant le Grand Conseil, qui se prononcera sur le soutien cantonal. Si les agriculteurs croisent les doigts pour obtenir l’approbation des députés, certains regrettent le manque de mobilisation jusqu’à aujourd’hui. «Nous souhaiterions un peu plus d’appui de la part des politiciens pour faire le relais auprès de la Confédération. On sent bien que défendre un projet d’abattoir est un sujet sensible à l’aube des élections fédérales de cet automne, mais on espère qu’ils nous soutiendront après», glisse Charles-Bernard Bolay, un des cadres de la coopérative du CARRE.

Élevées, les attentes des paysans vaudois sont à la hauteur des enjeux du PDRA pour leur profession et pour une région tout entière. Touchant directement 10% des exploitations agricoles du Canton, «Ouest vaudois» est en effet d’une ampleur inédite. «Les gens doivent se rendre compte que s’ils veulent conserver des producteurs et des éleveurs dans la région, il est capital de soutenir cette initiative, souligne Christian Viande. Dans l’exemple de la fromagerie de l’Étraz, cela nous permettra de fabriquer du lait de gruyère et de vivre convenablement. Car le lait de centrale ne paie malheureusement plus suffisamment aujourd’hui, c’est une réalité.»

Zoom sur les initiatives de cet ambitieux programme agrotouristique

La Maison des vins de La Côte

Située au cœur des vignes à Mont-sur-Rolle, la construction présentera 90 viticulteurs ainsi que la plus grande collection de vins de La Côte en provenance des douze lieux de production. Au programme, initiation à la dégustation et atelier de cuisine du terroir. Coût estimé: 4,6 millions de francs.

L’abattoir du CARRE Aubonne verra le nouveau siège de la coopérative de l’abattoir régional de Rolle et environs, qui doit déménager. L’unique installation coopérative des districts de Morges et de Nyon compte 330 adhérents, dont une majorité d’agriculteurs. Dans le futur site, les produits carnés seront valorisés par les artisans. Le tout pour 3,3 millions de francs.

La Fromagerie de l’Étraz

À Senarclens, 23 producteurs de lait attendent la validation du PDRA pour construire une fromagerie dans laquelle ils écouleront 3,6 millions de litres de lait. Il s’agit du projet le plus onéreux: 6,6 millions de francs.

Harmonie d’alpages

Un projet de développement de l’agrotourisme dans la zone d’estivage, mené par le Parc Jura vaudois. Douze chalets d’alpage sont concernés par des aménagements. Ceux-ci seront couplés à des mesures d’intérêt public comme la réfection de murs en pierre sèche ou la pose de ruches. Coût estimé: 5,8 millions de francs. B.C. (24 heures)