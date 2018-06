L'ambassadeur de Pologne sous le charme du Musée Paderewski

Ce n’est pas un secret d’Etat: il a fallu remettre de l’ordre dans les affaires du Musée Paderewski, dont le déménagement de la Bibliothèque municipale au château cantonal il y a deux ans s’était accompagné de quelques dissensions entre la Fondation et les «amis» de celle-ci, réunis en association.

Aujourd’hui, les deux entités tirent à la même corde et l’heure est désormais à la consolidation du petit musée à la gloire de celui qui fut aussi bien un grand homme d’Etat qu’un illustre musicien. La mécène Vera Michalski-Hofmann, par ailleurs présidente de la fondation, a donné un sacré coup de pouce pour donner vie au musée «nouvelle formule» en 2016, mais elle attend désormais du soutien pour assurer son quotidien.

«Mettre en place une structure demande un investissement unique qu’il est possible de réunir, mais par la suite, ce sont les frais de fonctionnement qui présentent un coût important et toutes les aides sont les bienvenues.» Une aide qui pourrait venir directement de Pologne, si l’on en croit le message transmis à l’ambassadeur en poste à Berne, de passage jeudi et reçu notamment par le syndic de Morges Vincent Jaques. «Mon pays est très reconnaissant envers la ville et le canton pour tous les efforts entrepris depuis des décennies afin de préserver l’œuvre et le souvenir de son ancien habitant», a souligné Jakub Kumoch, s’exprimant dans un français parfait appris au… Congo!

«En Pologne, nous voyons d’abord Padereswki comme l’un des pères fondateurs de la République, ceux qui ont livré bataille pour gagner l’indépendance en 1918, il y a exactement 100 ans. Bien entendu, son œuvre musicale est indissociable de son parcours, ce qui montre bien que l’on avait affaire à un homme d’une dimension hors normes, qui demeure au Panthéon national.»

Une dimension surtout artistique vue de Suisse, où certains documents du musée le montrent carrément comme une rock star faisant une tournée mondiale avant de regagner son fief morgien. «Les Polonais connaissent bien son histoire et surtout le fait qu’il a passé une grande partie de sa vie dans cette région.»

Sous le charme, essayant les différents gadgets audiovisuels du lieu, l’ambassadeur a naturellement entendu la demande de soutien de Vera Michalski-Hofmann, sans y apporter de réponse publique lors de ce premier contact. «C’est un endroit très beau et digne, qui fait honneur à la mémoire de Paderewski», s’est pour l’heure contenté d’assurer Jakub Kumoch de façon fort… diplomate! (24 heures)