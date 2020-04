L’apôtre de l’œnotourisme vaudois a déposé son cep

Les hommages et la reconnaissance du monde viticole ont l’allure d’un «premier grand cru», mais ils frappent comme la grêle dans la profession depuis l’annonce du décès d’Yves Paquier (né en 1946), connu comme le loup blanc dans le milieu de la dégustation et plus largement des produits du terroir.

On ne savait pas toujours quel était son rôle exact, mais ce «chapeau noir» du Concours Jean-Louis 1994 et récipiendaire du Mérite agricole français était omniprésent dans les manifestations liées de près ou de loin à la vigne. Arvinis, le Mondial du chasselas, l’Association BAM-La Voie des Sens: ils sont nombreux à avoir fait appel au citoyen de Saint-Prex ces dernières années. Comme «24 heures», d’ailleurs, qui s’appuyait sur ses compétences de dégustateur pour sa rubrique viticole.

Un fédérateur

L’Association pour la promotion du chasselas évoque la perte «d’un soutien inconditionnel et d’un homme aux connaissances hors pair». De son côté, Vaud Œnotourisme pleure un infatigable partisan de la complémentarité de tous les acteurs du secteur qu’Yves Paquier avait su fédérer lors des Rencontres suisses de l’œnotourisme, dont il était l’un des fondateurs.

Si cette part de son parcours est prépondérante, le mari de Claire – présidente des Concerts classiques de la région morgienne – a eu plusieurs vies avant cela. Président du Conseil communal de son village, député libéral au Grand Conseil dans les années 1980, il avait aussi créé, dans son rôle d’éducateur spécialisé, la Coupe de la Combe, une journée à skis de fond ouverte aux pensionnaires d’institutions accueillant des personnes en situation de handicap.