L’association commerciale porte un nom trompeur

Patron de la PME One Networking Environment, le nouveau président de l’Association commerciale de Gland (ACG), Stéphane Fenner, n’a pas vraiment le profil type du commerçant. «Justement, explique-t-il, l’ACG porte un nom à confusion, car elle ne représente de loin pas que les commerçants. Parmi ses 128 membres, on compte aussi des artisans, des PME en tous genres, comme la mienne, et même de grandes entreprises. Il faut donc la rebaptiser. Cela dit, il est vrai qu’on a beaucoup parlé du petit commerce, en difficulté.»

Que comptez-vous faire pour soutenir ce secteur?

Certains passent plus de temps à se plaindre qu’à chercher des solutions. Notre rôle, c’est d’insuffler un nouvel état d’esprit, plus positif, d’abord au sein même du comité de l’association, pour montrer l’exemple. Il est aussi essentiel de resserrer les liens entre les membres et avec la population de Gland et environs.

De quelle manière?

Nous avons lancé nos premiers points de rencontre. Lors du 1er Août, qui a attiré 4500 personnes, l’ACG avait un stand. Et pour la première fois cet été, nous sommes présents tous les jeudis à la plage de la Falaise. Nous visons aussi d’avoir un stamm au marché hebdomadaire de la gare, puis, dans un deuxième temps, nous organiserons des afterworks et des conférences pour nos membres. Et bien sûr, une fois que nous aurons changé de nom, nous allons remodeler notre site internet pour le rendre plus attractif et proposer de nouveaux services.

Dans cette ville multipôles, votre prédécesseur, Frédéric Lehmann, avait l’ambition d’animer Gland par quartier. Objectif atteint?

Pas encore. L’association, qui s’est retrouvée au creux de la vague pour diverses raisons, n’a pas eu les ressources suffisantes pour réaliser ce projet. Mais le regroupement des membres par quartier reste une stratégie intéressante.

Est-ce que la Ville de Gland pourrait vous y aider?

Nous avons la chance d’avoir une Commune qui met des forces pour améliorer le vivre-ensemble: les sociétés locales sont nombreuses et très actives. En revanche, il faudrait qu’elle soit plus proactive pour améliorer la mobilité, et favoriser les liaisons entre les quartiers. Par exemple en baissant le prix des transports publics.

Expo Gland, organisée tous les deux ans par l’ACG, n’a pas eu lieu en 2018. C’est fini?

Un certain essoufflement de l’association et un manque de participation des membres n’ont pas permis sa mise sur pied en 2018, mais nous n’excluons pas de remonter cette manifestation.

Verser le vin chaud à Noël, avoir un stand au 1er Août, n’est-ce pas un peu dépassé?

Non mais c’est insuffisant. Nous aimerions devenir un acteur central et incontournable de l’économie locale, en étroite collaboration avec les différents services de la Commune, qui s’est d’ailleurs dotée d’un délégué à la Promotion économique, avec qui nous entretenons déjà d’excellents rapports.

Plus précisément?

Nous n’allons pas seulement organiser des événements ponctuels mais aussi dynamiser le réseautage. Nous voulons jouer un rôle fédérateur, et devenir une porte d’entrée pour les nouvelles entreprises qui cherchent des locaux pour s’installer à Gland. Nous serons à la fois présents sur le terrain et sur les réseaux virtuels pour amener une réelle plus-value à nos membres et partenaires. Enfin, j’envisage même que l’association soit ouverte aux Communes avoisinantes, pour élargir notre champ d’action. Notre journal tous-ménages «Gland Cité» est d’ailleurs déjà distribué chez nos voisines.