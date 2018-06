L’échec de la fusion plane sur l’extension du stade de Gingins

Commentaire

Le choix de l’isolationnisme



Raphaël Ebinger, Rubrique Vaud & régions





La situation est toute symbolique pour Gingins qui a rejeté le projet de fusion avec les huit autres communes d’Asse et Boiron en 2015. Dans l’argumentaire des opposants au projet, la sauvegarde de l’indépendance du village se trouvait en bonne place. Le déséquilibre entre le riche patrimoine de Gingins et celui des partenaires moins aisés en était un autre.



Or aujourd’hui, deux éléments s’imposent dans le contexte du centre sportif. Le premier est que le sort du projet ne se jouera pas à Gingins mais au sein d’une association intercommunale. Le second est que le patrimoine sportif, s’il est agrandi, sortira du giron villageois. Les communes moins aisées qui l’auront financé largement et qui paieront les frais d’exploitation seront légitimes à le revendiquer.



Dans la réalité du terrain, les opposants à la fusion se satisfont aujourd’hui de la perte d’autonomie et patrimoniale. Il faut bien avouer que le financement des partenaires est très intéressant. Il démontre surtout que Gingins ne doit pas s’isoler au risque de perdre son dynamisme. Les quelques conseillers communaux qui défendent une sortie de la commune du Conseil régional feraient bien de s’en rappeler.