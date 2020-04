L’école en forêt d'Aubonne a été réduite en cendres

«Après l’épreuve du confinement, cet incendie est le coup de grâce pour les enfants! Ils se réjouissaient tellement d’y retourner», déplore l’une des deux enseignantes d’Aubonne qui font l’école en forêt. Mardi matin, vers 10h, leur canapé forestier, une grande enceinte en bois équipée d’un banc circulaire, a été réduit en cendres. Les pompiers n’ont pas pu sauver cet ouvrage construit l’an dernier par enseignants, parents et élèves des 3 et 4P d’Aubonne en collaboration avec le Groupement forestier de la Saubrette.

Situé dans une forêt à une centaine de mètres de la piscine communale, ce canapé était apprécié non seulement des deux classes qui allaient, avant la pandémie, y suivre tous les mercredis et jeudis matin leurs cours habituels ainsi qu’une sensibilisation à l’environnement, mais aussi de nombreux promeneurs et pique-niqueurs.

A lire: Les enseignants romands se forment à l'école en forêt

«À peine connue, l’information a provoqué un grand élan de solidarité. Des parents, dont les enfants ont pleuré à la réception de la nouvelle, nous ont contactés pour dire qu’ils étaient prêts à remettre la main à la pâte, et même qu’ils avaient du bois pour reconstruire la structure», se console l’autre enseignante, qui a, comme sa collègue, suivi une formation pour appliquer ce programme d’école en forêt, créé en 2013 par le WWF et l’organisation Silviva.

L’Association des parents d’élèves Aubonne-Gimel-Etoy est tout aussi catastrophée par ce qui ressemble fort à un incendie intentionnel. «Nous userons de tout notre poids pour permettre la reconstruction de cet outil pédagogique de grande valeur», explique au nom de son comité Florence Widmer.

Le projet avait été cofinancé par le WWF, la Commune d’Aubonne, les écoles et Éducation 21. Cette année, dans la région, trois classes, soit deux à Aubonne et une à Chavannes-de-Bogis, participaient au programme. «Nous allons déposer une plainte car il y a probablement malveillance. On espère fortement reconstruire ce canapé forestier dès que possible», note le municipal Pascal Lincio.

Depuis son lancement en Suisse romande, la formation proposée par le WWF et Silviva a été dispensée à 58 enseignants, représentant 45 classes et 820 élèves.