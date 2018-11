L’ex-terrain Lude, toujours si encombrant pour Nyon

Si la Ville de Nyon a décidé d’acheter la parcelle qui abritait l’auto-démolition Lude, en 2016, c’était d’une part pour faire place nette après des années de procédures avec un ferrailleur peu disposé à respecter les normes, et d’autre part parce que ce terrain avait une portée stratégique pour la Commune. Il est situé en zone industrielle, mais juste à côté de bâtiments communaux abritant les Services industriels, le Service du feu, l’abri des biens culturels et bientôt le futur Hôtel de police. Mais cette propriété pose encore de nombreux problèmes.

Lors de sa dernière séance, le Conseil communal a en effet refusé de voter une demande de crédit de 2,6 millions de francs pour mettre aux normes la vieille halle industrielle qui trône sur cette parcelle. Les élus n’ont pas voulu dépenser une somme aussi exorbitante «pour une ruine», d’autant plus qu’à l’époque de l’achat de la parcelle, le préavis municipal leur assurait qu’aucun frais de rénovation n’était à prévoir à court terme pour la collectivité. «L’expert mandaté à l’époque n’avait pu visiter l’entier de cette halle construite en 1976 et louée depuis 2012 par l’entreprise Plastitech. Car son annexe, construite plus tard, était encore occupée par le fils du ferrailleur, qui avait reçu un dernier délai pour vider les lieux», explique Claude Uldry, municipal des bâtiments. Et de rappeler qu’à l’origine, plusieurs entreprises étaient intéressées à s’y installer, comme les Transports publics nyonnais (TPN), à la recherche d’un nouveau dépôt et qui se sont finalement installés à Gland, ou un chantier naval de Crans. Néanmoins, à l’achat, la Municipalité de Nyon n’avait aucun projet sur cette parcelle pour les dix à quinze années à venir.

Mais la Commune a dû reprendre le bail de l’entreprise, dont l’échéance de cinq ans venait d’être renouvelée. Or la halle qu’elle occupe n’a subi aucun entretien durant des décennies, on y a même bricolé l’électricité, des mezzanines, des découpes dans les façades. Elle ne répond pas aux normes de travail et de sécurité incendie et n’est pas isolée. Sans compter qu’il faudra aussi assainir la pollution en hydrocarbure sur une partie de la parcelle. Pour relouer l’annexe libérée par Lude, qui implique un changement d’affectation, il faut donc faire des travaux, ce qui implique une mise à l’enquête et de remettre aux normes ce qui a été bricolé dans l’ancienne halle.

Un centre artisanal?

Or une majorité du Conseil estime qu’il vaudrait mieux raser le tout et reconstruire du neuf. Dans ce contexte, les élus ont renvoyé à la Municipalité un postulat qui demande d’y construire un centre artisanal, éventuellement par l’octroi d’un droit de superficie à une coopérative. Et de concert avec une autre commission chargée d’étudier la construction du futur Hôtel de police, de réserver un espace pour construire un bâtiment pour une société d’ambulances privée, qui cherche des locaux.

Coincée avec un bail de Plastitech courant jusqu’en 2022, obligée de mettre aux normes pour continuer l’exploitation des lieux, la Commune se trouve donc bien embarrassée. «On peut soit négocier avec les services cantonaux pour obtenir un délai, soit dénoncer le bail avant terme, ce qui provoquera recours et prolongation, sans gommer l’obligation de mettre aux normes», prévient Claude Uldry. Le ministre des Finances trouve croquignolet que des élus, qui ne veulent plus dépenser un sou vu la hausse d’impôt, proposent, avec un centre artisanal, un projet à 11 millions qui n’était de loin pas prioritaire. (24 heures)