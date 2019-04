L’histoire de la Ville projetée sur les murs du château

Selon l’historien Paul Bissegger, c’est en janvier 1319 qu’Amédée V de Savoie a décidé de fonder une agglomération à proximité du rassurant château de Rolle, construit entre 1264 et 1269. C’est donc en toute logique que les organisateurs ont choisi le cadre de cet édifice majestueux pour lancer les festivités de cet anniversaire. Vendredi et samedi prochains, la population pourra assister à la projection de l’histoire de la ville sur toute la longueur (70 mètres!) d’une des façades du château. Un spectacle de grande dimension.

La conception et la réalisation de ce projet ont été confiées à Bernard Maciel et Jacques Boireau, du bureau de production français Les Couleurs de la Nuit. «Il ne s’agit pas d’un cours d’histoire en images, mais plutôt de projections illusionnistes mêlant images d’archives et effets spéciaux», précise d’emblée le réalisateur, Bernard Maciel. Leur travail a d’abord consisté à réunir des informations et des images pouvant illustrer cette période de sept siècles, avec la collaboration de la Commune, mais aussi de l’Association des Amis du château de Rolle et de la Société d’histoire de La Côte.

Secrétaire de cette société, Marina Scanio a participé au projet à double titre. «J’ai été guide touristique durant dix ans à Rolle, donc son histoire m’est familière. J’ai pu fournir des informations spécifiques aux producteurs du spectacle. On m’a aussi demandé de rédiger le commentaire du film et de prêter ma voix pour la lecture des textes, avec celle du syndic Denys Jaquet, qui est féru d’histoire et président de l’Association des Amis du château.»

Jacques Boireau a monté le scénario du spectacle. «Le film dure environ 30 minutes. Il s’agit donc d’une simple évocation de l’histoire de Rolle. On a choisi les faits saillants, en faisant attention à respecter leur véracité.» Le réalisateur Bernard Maciel explique qu’à partir des images fournies, il a ensuite intégré des effets spéciaux permettant par exemple de simuler l’incendie du château (brûlé par les Bernois en 1530 et 1536). «J’ai adapté les images aux formes de la façade», précise-t-il. Il faudra trois projecteurs très puissants pour mettre ces images en scène. Il est conseillé d’amener son siège et une couverture. Stands de boissons et nourriture sur place. (24 Heures)