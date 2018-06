L'idée d'un nouveau port largement validée à Mies et Tannay

Les autorités communales de Mies et Tannay n'avaient pas espéré un soutien aussi massif. Les électeurs ont voté à 78,8% dans le premier village et à 82,3% dans le second en faveur du concept de nouveau port. Le scrutin n'est que consultatif, mais son ampleur est un signal fort pour sa réalisation.

Le projet ne partait pourtant pas gagnant au regard du passé. Avant lui, dix-neuf versions avaient échoué pour différentes raisons. La dernière mouture avait été balayée lors d'un référendum par 67,5% des voix en mars 2015.

La version actuelle a été initiée par les opposants de 2015 dont certains ont rejoint les rangs des municipalités entre temps. C'est le cas de Nathan Finkelstein à Tannay, qui a participé à un groupe de travail avec ses voisins de Mies. «Nous avons appris des erreurs commises par les promoteurs des projets précédents», note-il. Le résultat est un port plus consensuel, notamment par sa taille. L'installation existante compte 55 places, alors qu'il est prévu à l'avenir de la pousser à 125 places, contre les 269 envisagées en 2010.

Outre les travaux lacustres, un chantier sera mis en œuvre sur la terre ferme. La populaire buvette de Tannay sera conservée et rénovée. Le ruisseau du Torry sera renaturalisé. Le projet a ainsi convaincu largement au-delà du cercle des navigateurs.

A l'avenir, les autorités communales vont lancer des études pour affiner le projet. Un crédit de construction sera ensuite demandé aux deux conseils communaux, avant de mettre les plans définitifs à l'enquête publique. Le début de la construction n'interviendra pas au mieux avant juin 2021, pour une inauguration l'année suivante. (24 heures)