La Cave de la Côte s'offre les frères Kursner

Une fusion dans le petit monde du vignoble vaudois, ça n’arrive pas tous les jours. Mais lorsqu’une coopérative aussi importante que la Cave de la Côte (5 millions de litres commercialisés chaque année) acquiert un domaine parmi les plus visibles de Féchy, il y a de quoi provoquer un petit séisme dans la branche, comme le révélait vendredi le «Journal de Morges». D’autant plus que les frères Kursner, Jean-Luc et Pierre-Yves, ne sont pas n’importe qui dans le paysage viticole suisse, eux qui ont innové dans le domaine du marketing en misant sur leur duo, leur nom et quelques coups audacieux, comme leur présence au Salon de l’agriculture de Paris.

Dans les carnotzets de la région, on évoquait ces jours – forcément – des difficultés financières, ce que réfute Jean-Luc Kursner avec le sourire. «Je souhaite à chaque vigneron de réussir sa sortie et de transmettre son entreprise aussi bien que nous venons de le faire. Cela fait vingt-sept ans que nous nous engageons sans compter, mais lorsque nous avons commencé à réfléchir à la succession avec mon frère, nous avons rapidement compris qu’il serait impossible de trouver une solution équitable pour nos cinq enfants. Avec la fiscalité agricole qui frappe les domaines et le droit foncier rural contraignant, la piste d’un repreneur était la seule raisonnable.»

Pour un montant qui n’est pas communiqué et qu’on devine scellé dans le marbre, la Cave de la Côte reprend l’activité des frères Kursner pour une raison bien précise: un trésor de 10 hectares qui porte le nom de Féchy AOC, un volume qui lui manque cruellement pour renforcer sa position sur les rayons de la grande distribution en Suisse alémanique. «Les deux parties avaient des objectifs différents qui sont tombés au même moment», résume Pierre Duruz, président de la Cave de la Côte.

«En assurant leur succession, les Kursner nous permettent d’affirmer et surtout de sécuriser notre position sur le marché, car le vin de Féchy est un produit d’appel qui demeure très important.» La «cave suisse de l’année» (400 hectares) compte donc bien profiter de ce titre national et de ce nouvel atout très précieux dans sa manche. «Forts de cette opération, nous allons pouvoir travailler aussi bien notre marque que ces volumes supplémentaires très porteurs. Cela montre aussi que notre entreprise est solide, qu’elle se prépare aux défis du futur, même si la situation actuelle est difficile.»

Dans le même temps, la cave morgienne a toutefois indiqué à ses coopérateurs qu’une partie du paiement de la dernière récolte serait décalée, preuve d’une tension dans la profession, condamnée à faire le gros dos. «Ce n’est pas la première crise de notre histoire, et il faut justement s’appuyer sur des structures solides pour passer ce cap délicat. Je précise toutefois que, hormis cette opportunité isolée qui fait sens, nous n’avons aucun autre projet de rachat en vue, et personne ne m’approché dans ce but», relève Pierre Duruz.