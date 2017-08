La Chaux s’allie à Grancy et Senarclens pour le Giron du Pied 2018

Alors que Sévery tirait le rideau de son Giron du Pied aux couleurs canadiennes dimanche soir, toutes les têtes sont désormais tournées vers la prochaine édition. Si aucun candidat ne se profilait il y a encore un mois, «LCGS» (comprenez La Chaux, Grancy, Senarclens) a pris le problème à bras-le-corps et se lance dans l’organisation de la manifestation en 2018. «On risquait la suppression pure et simple du giron 2018, ou alors de devoir se limiter à deux jours organisés par la «Fédé» (ndlr: Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes) uniquement dédiés aux sports et sans place de fête, ni thème, ni soirée spéciale, explique Raphaël Junod, président du comité d’organisation LCGS 2018. Ça aurait été dommage, alors on a décidé de se lancer.»

Une candidature comme celle-ci ne se dépose pas sans réfléchir. «Nous étions un petit groupe de motivés dans la Jeunesse, poursuit le président. Mais à La Chaux, nous ne sommes pas suffisamment nombreux pour gérer une telle organisation. Nous avons donc approché la Jeunesse de Grancy, qui a elle-même contacté Senarclens. C’est finalement à trois sociétés que nous nous sommes engagés.»

Et le trio n’a pas perdu son temps. Les autorités des trois communes ont déjà donné leur accord de principe et des agriculteurs ont proposé leurs terrains. «Tout s’est enchaîné assez vite, assure Raphaël Junod. Nous sommes dans une belle dynamique et je ne pense pas que cette candidature tardive soit un problème.» Et le jeune ambulancier de préciser: «On ne s’est pas lancé par défaut! L’idée nous trottait dans la tête et le fait que la FVJC ne trouve personne a été l’ultime élément déclencheur. La «Fédé» nous a proposé de présenter un dossier réduit compte tenu du délai plus court que d’habitude, mais on a bien l’intention de le préparer de la manière la plus complète possible. On veut faire comme tout le monde!»

L’organisation du Giron du Pied 2018 sera officiellement attribuée vendredi lors de l’assemblée de la région du pied du Jura. Cependant, en tant que seuls candidats, les membres de LCGS peuvent d’ores et déjà se mettre au travail. «On espère bien prouver à tout le monde que les petites Jeunesses aussi peuvent organiser des manifestations de cette ampleur. Nous avons choisi le thème du Japon et nous regorgeons d’idées de décos et de construction», conclut un président motivé et tout sourire. (24 heures)