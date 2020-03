La Côte est touchée par la jaunisse de la vigne

Il n’y a malheureusement pas que le coronavirus qui sévit et inquiète. La vigne souffre aussi d’une maladie très contagieuse, la flavescence dorée, propagée par un insecte, la cicadelle. Apparue en 2015 vers Blonay et La Tour-de-Peilz, puis ailleurs à Lavaux et à Villeneuve les années suivantes, celle qu’on surnomme la jaunisse de la vigne et qui a déjà fait de gros dégâts, surtout dans la région de Chardonne, touche désormais aussi La Côte.

La Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du Canton (DGAV) met en œuvre une série d’actions pour lutter contre sa propagation et tenter d’éradiquer l’agent pathogène. Les premières mesures à prendre sont d’arracher les ceps de vigne malades et de définir un périmètre de lutte d’au moins 500 mètres autour du foyer infecté. Les trois zones ainsi délimitées sont immenses: 45 hectares entre Échichens et Morges, 150 hectares sur les communes d’Essertines-sur-Rolle, de Mont-sur-Rolle et de Rolle, et 40 hectares entre Gilly et Bursins.

Michel Jeanrenaud, chef de projet à la DGAV, relativise toutefois l’ampleur du problème. «Dans chacun de ces trois secteurs, il n’y a pas eu plus d’une dizaine de souches touchées. Comme on compte environ 7000 souches par hectare, cela n’a pas beaucoup d’incidence du point de vue économique. Depuis que les foyers de la maladie ont été identifiés en octobre dernier, nous avons fait de nombreux prélèvements dans le périmètre de lutte et nous n’avons heureusement pas trouvé d’autres ceps contaminés.»

Cela dit, la maladie est incurable. Il faut donc éviter sa propagation par les cicadelles. La DGAV recommande vivement aux producteurs concernés de traiter leurs vignes avec un insecticide approprié, biologique, et de bien contrôler l’état sanitaire des ceps. Un plan de mesures va également être mis en place pour que les pépiniéristes ne proposent que des plants traités à l’eau chaude. Ceux-ci seront mis au bénéfice d’un passeport phytosanitaire garantissant qu’ils ne sont pas porteurs de la flavescence dorée.

Selon Michel Jeanrenaud, les conditions sont favorables pour éradiquer la maladie à La Côte. Mais il reste prudent car la flavescence dorée présente une période de latence. «Elle reste dans la souche mais ne s’exprime pas. Il faut deux ans sans manifestation des symptômes pour sortir la zone du périmètre de lutte, comme cela a été le cas à Villeneuve», précise-t-il. À Blonay et à La Tour-de-Peilz, la jaunisse de la vigne sévit encore, mais diminue.