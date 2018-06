La Côte s’illustre au Mondial du Chasselas

Le meilleur Chasselas, selon les dégustateurs du Mondial dédié au cépage fétiche des Vaudois, est de Mont-sur-Rolle: la Montoise Esprit Terroir de la Cave de La Côte a été sacrée dans la catégorie reine, à Aigle. «Globalement, les vins de La Côte se placent bien, preuve que cette région compte de très bons vinificateurs», salue Alexandre Truffer, membre du comité d’organisation.

À l’aise dans l’élaboration de jeunes Chasselas, les producteurs de cette région ne sont pas en reste en matière de vieux millésimes, le Château de Châtagneréaz Grand Cru 1998 obtenant le premier prix de cette catégorie.

«Nous avons distribué près de 17% de médailles d’or, ce qui est élevé mais pas surprenant, compte tenu de la qualité du millésime 2017»

Au total, ce 7e Mondial du Chasselas a récompensé 215 vins, sur les 820 inscrits au menu de cette édition record qui s’est déroulée les 1er et 2 juin. Soit 26% de médailles attribuées, alors qu’un maximum de 30% est autorisé. «Nous avons distribué près de 17% de médailles d’or, ce qui est élevé mais pas surprenant, compte tenu de la qualité du millésime 2017», constate Alexandre Truffer.

Comme les années précédentes, les échantillons vaudois sont largement majoritaires (536), mais les organisateurs relèvent la bonne participation de domaines étrangers, avec une centaine de bouteilles allemandes, françaises, hongroise, américaine ou encore mexicaine. Absents des lauréats parmi les Chasselas secs, les Allemands se distinguent d’ailleurs dans les catégories «vinification spéciale» et «swing» (réservées aux vins plus légers et moins alcoolisés), raflant les premiers prix. La Fête du Chasselas se poursuit samedi au château d’Aigle. Il est possible d’y déguster les médaillés d’or de ce Mondial. (24 heures)