La Fête de la musique se jouera en forme réduite à Nyon

Les Nyonnais auront malgré tout une Fête de la musique le 20 juin 2020. Mais en formule réduite. C’est ce que propose le comité organisateur après avoir appris que sa manifestation serait concurrencée par le Caribana Festival, qui a exceptionnellement déplacé ses dates à la fin du mois. Une concurrence difficilement supportable, sachant que la Fête nyonnaise, malgré le succès enregistré l’an dernier sur deux soirées, est dans une situation financière délicate, après les coupes budgétaires de la Ville de Nyon et la décision de la Fondation des Arts et de la Culture de ne plus arroser plusieurs associations culturelles.

Plusieurs solutions s’offraient au comité de l’association de la Fête de la musique. Déplacer la manifestation au samedi précédent, soit le 13 juin. «Mais à cette date, il y a le Golden Festival d’Arnex. Deux manifestations gratuites le même week-end serait encore plus problématique pour la fréquentation», note Chloé Besse, présidente de l’association. Ou alors annuler carrément la Fête. Une option qui a été écartée, car la Fête de la musique se doit d’être présente. Le comité est convaincu que le public nyonnais sera malgré tout enchanté d’avoir une manifestation gratuite, même restreinte, à côté d’un Caribana dont les billets sont relativement chers.

Il propose donc de maintenir la Fête, mais en abandonnant trois scènes, soit le projet de création, la Tente de Rive-Est (scène Usine à Gaz) et la scène de la place Saint-Martin. Resterons celles de la place du Château, des Marronniers et du Conservatoire. Reste à savoir si les différentes associations partenaires seront d’accord avec cette formule réduite.