La Fondation Bolle revient avec une expo morgienne

«La Fondation Bolle est particulièrement heureuse de se retrouver un peu dans la norme de ses objectifs de base, avec une exposition consacrée à une famille de peintres morgiens.» L’introduction du président de la fondation, Yves Rattaz, lors de la conférence de presse de mercredi était éloquente quant au caractère exceptionnel de l’exposition de l’été dernier. Dédiée aux robes confectionnées par Hubert de Givenchy pour Audrey Hepburn, celle-ci avait duré cent six jours et attiré plus de 20'000 visiteurs venant du monde entier.

La fondation morgienne revient donc en cette année 2018 aux sources de son engagement au service du patrimoine culturel morgien. L’exposition qui ouvre ses portes du 24 mars au 25 mai 2018 se concentre en effet sur deux membres de l’illustre famille Bolle, Henriette (1885-1957) et Alfred (1887-1959), deux frère et sœur qui ne cesseront tout au long de leur vie de créer, dessiner et peindre. «Derrière leur activité, il y a un certain art de vivre, raconte la commissaire de l’exposition, Charlotte Lukaszewski. Leur vie artistique est complètement liée à leur vie familiale et personnelle. On peut appeler ça un art total.»

À noter que, pour la première fois en dix ans d’existence, l’Expo Fondation Bolle accueille une exposition temporaire dans ses trois salles. Une innovation qui a permis à «Henriette et Alfred Bolle: La peinture en héritage» de présenter beaucoup plus d’œuvres, mais aussi de les accorder selon un thème propre à chaque pièce: l’univers familial dépeint par Henriette, les voyages d’Alfred et leur lien très fort avec le lac Léman. Autant de magnifiques œuvres qui ravivent les souvenirs d’une famille, ceux d’une époque finalement pas si lointaine.

Le vernissage de l’exposition a lieu ce samedi dès 11 heures. (24 heures)