La Mobilière renforce son ancrage en ville de Nyon

Lundi soir, près de 200 invités ont célébré l’inauguration du nouveau siège nyonnais de La Mobilière fraîchement rénové. Le moment est important pour la ville, puisque l’assurance est l’un des plus importants employeurs installés sur la commune après l’hôpital. Depuis le mois de mars, ils sont 370 collaborateurs à travailler le long des voies ferrées, à la frontière avec Prangins.

En février 2019, ils seront 450 avec le déménagement de Swiss Caution. Racheté par le groupe Mobilière il y a deux ans, le spécialiste de la garantie de loyer quittera en effet Bussigny en début d’année prochaine. Le bâtiment de La Côte ne sera pas encore plein. «Il est possible d’accueillir 550 employés dans nos locaux», souligne Christian Lambelet, responsable Contrats prévoyance. Les perspectives du Groupe Mobilière sont prometteuses. En Suisse romande, la croissance de son portefeuille atteint 3,44%. Ce qui est supérieur à la croissance du marché. Sa politique de renforcement de son réseau, avec l’ouverture en Suisse romande d’une dizaine de bureaux de quartier, porte ses fruits.

«Nous sommes fiers d’avoir La Mobilière chez nous, car l’entreprise est exemplaire à tous les égards»

Les importants travaux de La Mobilière sont ainsi une bonne nouvelle pour la Ville, qui voit un acteur important s’ancrer durablement sur son territoire. D’autant plus appréciable qu’il y a dix-huit mois Generali a délocalisé une quarantaine d’emplois dans le canton de Zurich.

«Nous sommes fiers d’avoir La Mobilière chez nous, car l’entreprise est exemplaire à tous les égards, analyse le syndic Daniel Rossellat. Elle assume sa responsabilité sociale en soutenant de nombreuses manifestations locales ou organes, comme la Fondation pour les arts et la culture. Elle est aussi régulièrement citée parmi les meilleurs employeurs.»

L’idée de quitter Nyon a toutefois été évoquée dans la préparation du chantier de rénovation. Mais elle a vite été abandonnée, à en croire Christian Lambelet: «Nous avons ici un site exceptionnel et nos employés n’auraient pas accepté de le quitter.» La Mobilière est par ailleurs propriétaire du terrain et de son bâtiment.

Rénovation en profondeur

Son siège romand, qui regroupe également l’ensemble du portefeuille national de l’assurance-vie, a nécessité des travaux très importants. Construit il y a plus de trente ans, il n’était plus adapté aux besoins. Quelque 50 millions de francs ont été investis dans l’opération, y compris pour la relocalisation des collaborateurs dans le Business Center de Terre-Bonne, à Eysins, pendant un peu plus de deux ans. De l’ancien immeuble, il n’a été conservé que la moitié des colonnes et les dalles. Tout le reste a été détruit.

Prévu de longue date, le chantier avait commencé quelques mois après un drame qui a marqué le personnel et la direction. Un collaborateur avait fait une chute mortelle à la suite de la rupture d’une balustrade. L’expertise a conclu au défaut de certaines vis et n’avait reconnu aucune responsabilité à l’assureur concernant l’entretien du bâtiment. Les locaux sont désormais à la pointe de la technologie. Intelligent, le bâtiment prend en compte les prévisions météo pour régler sa température intérieure. Très lumineux, il possède de grandes baies vitrées. «Il y a une volonté d’être transparent», souligne Christian Lambelet.

Pour augmenter le nombre de travailleurs dans un volume similaire, la société a changé sa culture d’entreprise. «Notre objectif est de décloisonner les différents services», explique Nathalie Bourquenoud, responsable Human Development. Les employés n’ont plus de place attribuée afin de faciliter le travail en groupe interdisciplinaire dans les très nombreux espaces destinés à cet effet. Une manière de répondre à l’évolution rapide du marché et à sa numérisation. (24 heures)