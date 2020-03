La Municipalité se réinvite dans le débat référendaire

La Municipalité allait-elle se taire jusqu’au verdict de la votation populaire du 17 mai concernant le Parc des Sports? La réponse est non. Malgré le refus des opposants de participer aux séances d’information, l’Exécutif a décidé d’aller de l’avant.

«Le rôle et les interventions de la Municipalité dans une campagne de votation sont encadrés par le principe de la liberté de vote», a rappelé le syndic, Vincent Jaques, devant le Conseil communal. Ce qui ne veut pas dire que le silence radio est la seule option qui se présente. «Dans un récent arrêt, le Tribunal fédéral a admis que les autorités peuvent intervenir dans le débat public au-delà de la remise d’un message explicatif, a informé le chef de l’Exécutif. Pour être jugées licites, les interventions des autorités doivent viser un but précis: contribuer à l’information complète et éclairée des électeurs et, partant, viser à garantir à la liberté de vote.»

Avec ou sans comité référendaire, la Commune compte donc bien jouer son rôle dans cette campagne. Elle a maintenu une séance d’information, qui aura lieu le 24 mars à 19 heures à Beausobre. «La Municipalité sollicitera la présence de la préfecture ou de représentants cantonaux, qui seront les témoins du bon déroulement de la réunion», a annoncé Vincent Jaques.