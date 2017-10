«La Peccadille» a été la plus rapide du lac

Star du lac vers 1900, La Peccadille a eu une vie mouvementée. Construit en Angleterre sur le modèle des torpilleurs norvégien, ce yacht, baptisé à l’origine Sevillana, de 23,5 m a été ramené en Suisse par le baron Say, alors propriétaire de la Villa Napoléon, à Prangins, pour battre le record de la traversée du Léman détenu par un yacht appartenant à la baronne de Rothschild. Aujourd’hui, le voilà sur les plots. Il a quitté sa place d’amarrage aux Eaux-Vives le 28 avril dernier pour rejoindre, sur l’eau, le chantier naval Sartorio à Mies. Une association créée au printemps se démène pour trouver les fonds nécessaires à sa rénovation.

Le président de l’Association pour la sauvegarde de La Peccadille, Pascal Grosjean, connaît cette embarcation depuis son enfance. «Mon père s’occupait de la Walkyrie, le plus ancien bateau à vapeur qui navigue encore sur le lac. On croisait souvent La Peccadille, c’est toute mon enfance.»

«Deuxième femme»

Il raconte l’histoire palpitante de ce yacht en compagnie d’un autre membre cofondateur de l’association, Chris Odier, le petit-fils de David Adès. «Mon grand-père l’a racheté au début des années 1970 et l’a bichonné jusqu’à son décès en 2010. C’était sa deuxième femme. Moi j’étais toujours à bord. J’ai vraiment à cœur qu’on arrive à le rénover correctement.»

Mais faisons machines arrière. «Ce bateau à vapeur a été construit sur les bords de la Tamise par Thornycroft & Co en 1897. Il a été importé en pièces détachées par train et mis à l’eau en 1898 à Prangins par Henry Say, surnommé «Le Baron du sucre», raconte Pascal Grosjean. Son but était de remporter le Ruban bleu, trophée du record de vitesse de la traversée Genève-Bouveret-Genève. Ce qu’il a d’ailleurs réussi, devenant alors le bateau le plus rapide du lac Léman, avec des vitesses dépassant les 40 km/h. Son nom, Sevillana, était un clin d’œil au yacht concurrent de la baronne de Rothschild, le Gitana.»

Archiviste du Musée du Léman à Nyon, coauteur, avec Carinne Bertola, de L’Age d’or de la navigation à vapeur sur le Léman, Didier Zuchuat confirme qu’au début du XXe siècle, il y avait une multitude de bateaux à vapeur sur le Léman. «Il y avait de nombreuses parades et c’est vrai que le baron et la baronne se tiraient la bourre. Comme Gitana avait été battu par Sevillana, la baronne avait fait construire Gitana 2, le bateau à vapeur le plus rapide que n’a jamais connu le Léman. Gitana et Gitana 2 ont coulé. On recherche encore leurs épaves.»

Piloté par Guy Marchand

L’histoire de La Peccadille a des trous. On sait que le yacht a été acquis en 1930 par Kitabji Kahn, qui lui a donné le nom perse de Deria l Nour (Mer de lumière). Il aurait ensuite passé quelques années dans le hangar à bateaux de la Villa Tatiana, à Crans-près-Céligny. Délaissé, il a été racheté par un certain Trémolières pour une peccadille. D’où son nouveau nom…

Durant l’hiver 1962-1963, surchargé de glace, il a coulé dans la rade de Genève. Le garde-port A. Brugger l’a remis en état. Sa fière allure a dû plaire à l’acteur et chanteur Guy Marchand, qui l’a piloté lors d’un clip tourné à bord en 1969. Puis, au début des années 1970, La Peccadille devint propriété de Davis Adès, de Genève, qui l’a légué à ses petits-enfants après son décès en 2010. (24 heures)